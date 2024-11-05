"Я чувствую себя очень уверенно": Трамп проголосовал на участке во Флориде

Кандидат в президенты США от Республиканской партии экс-президент Дональд Трамп проголосовал на выборах в США в округе Палм-Бич в штате Флорида.

Вместе с политиком проголосовала и его супруга Мелания, пишет CNN.

После голосования Трамп прокомментировал ход выборов.

Он заявил, что "очень уверен" в своей победе на выборах и что "она даже не будет близкой", выразив при этом разочарование тем, что оглашение результатов может занять некоторое время.

"Я чувствую себя очень уверенно. Я слышал, что мы везде добиваемся хороших результатов", - прокомментировал ход выборов Трамп.

Также политик признался, что считает эту президентскую кампанию лучшей из своих трех.

Еще Трамп пожаловался на то, что на подведение итогов выборов уйдет много времени.

Также сообщается, что ранее кандидат в вице-президенты Джей-Ди Вэнс ранее принял участие в голосовании в городе Цинциннати в штате Огайо.

Отметим, что эти выборы стали 60-ми в США - сегодня будет избран 47-й президент Соединенных Штатов.

Русская служба Би-би-си писала, когда можно ожидать результатов. Последний проведенный опрос показал, что демократка Камала Харрис опережает экс-президента Трампа на 4 процентных пункта.

Также отметим, что ранее в США стартовало досрочное голосование - сообщалось о свыше 70 млн проголосовавших таким образом. Однако эксперты отмечали, что большинство американцев предпочитает приходить на избирательные участки лично.

Мы писали, что 28 октября и Джо Байден досрочно отдал свой голос на президентских выборах в США в городе родного штата Дэлавер. Он простоял в очереди 37 минут.

Также вице-президент и кандидат в президенты США Камала Харрис сообщила журналистам, что проголосовала на выборах и отправила бюллетень по почте.