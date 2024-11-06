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"Взревели от восторга": настроение сторонников Трампа резко поменялось после подсчета голосов в Пенсильвании

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Дональд Трамп на турнире UFC 302 в Ньюарке, штат Нью-Джерси
Дональд Трамп на турнире UFC. Фото: Jeff Bottari / Zuffa LLC / Getty Images

В Пенсильвании после обработки 51% бюллетеней с небольшим отрывом лидирует Дональд Трамп. Настроение его сторонников после этих новостей резко поменялось, передает NUR.KZ со ссылкой на New York Times.

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Как пишет издание, подсчет голосов в Пенсильвании еще не окончен, но у Дональда Трампа уже гораздо больше голосов, чем ему нужно для победы.

Корреспондент издания отмечает, что настроение на вечеринке кампании Трампа в конференц-центре Палм-Бич заметно изменилось за последние несколько минут.

"Республиканцы становятся более шумными, в то время как перспективы Трампа становятся более радужными. Огромный зал просто ревел от восторга, когда было объявлено, что бывший президент сократил разрыв в Пенсильвании", - говорится в материале.

При этом самого Трампа среди начавших праздновать победу его сторонников нет.

Как уточняет РБК, Пенсильвания - самый важный колеблющийся штат на этих выборах, он дает 19 голосов выборщиков из необходимых 270, и фаворит пенсильванцев заранее определен не был. Без этого штата обеим политикам будет сложно одержать победу на уровне всей страны.

К этому часу в пяти из семи колеблющихся штатов лидирует Трамп.

При этом NYT подсчитала, что Трамп может вновь стать президентом США с вероятностью 82% благодаря поддержке примерно 296 выборщиков, Харрис может получить только 242 голоса из 270 необходимых.

Напомним, ранее мы рассказывали, в каких настроениях кандидаты в президенты США - республиканец Дональд Трамп и демократ Камала Харрис - завершили предвыборные кампании. Так, Трамп заявил, что страна находится на грани краха, а вице-президент Харрис делала акцент на обещании лучшего будущего. Подробнее, что именно говорили кандидаты перед началом голосования, можно почитать здесь.

Добавим, что голосование в большинстве штатов уже завершено, но в некоторых штатах время голосования продлили. К примеру, в Джорджии сразу 12 участков будут работать дольше положенного из-за угроз "российских взрывов".

Между тем западные СМИ опубликовали первые результаты подсчета голосов. Согласно предварительным данным, Трамп лидирует в Алабаме, Арканзасе, Аризоне, Флорида, Джорджия, Айова Индиана, Канзас, Кентуки и Луизиане. Харрис - в Колорадо, Калифорнии, Коннектикуте, округе Колумбия, Делавэре, Гавайях, Айдахо, Иллинойсе, Массачусетсе, Мэриленде.

Несмотря на то, что результаты выборов еще неизвестны, уже названа дата инаугурации следующего президента США - она состоится в конце января 2025 года.

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Президентские выборы в США
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2183574-vzreveli-ot-vostorga-nastroenie-storonnikov-trampa-rezko-pomenyalos-posle-podscheta-golosov-v-pensilvanii/

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