До 70 млн выросло число досрочно проголосовавших на выборах в США

Более 70 миллионов избирателей уже досрочно проголосовали на выборах президента США, которые должны состояться пятого ноября, передает NUR.KZ.

Согласно информации на сайте системы досрочного голосования университета Флориды, на выборах президента США уже проголосовали досрочно 70 053 286 избирателей.

Примечательно, что большинство американцев предпочитает приходить на избирательные участки лично - таковых более 37 млн. Оставшиеся 32 с лишним миллиона человек отправили заполненные бюллетени почтой.

По партийной принадлежности среди проголосовавших американцев лидируют демократы : их более 13 млн, или 38,2%. Однако республиканцев ненамного меньше: более 12 млн, или 36,1%.

Судя по возрастной статистике, активнее голосуют американцы в возрасте от 41 до 65 лет - их 38,9%. Доля уже отдавших свои голоса избирателей старше 65 лет составляет 37,6%, от 26 до 40 лет - 15,7%. Меньше всего досрочно голосуют молодые избиратели от 18 до 25 лет - их всего 7,7%.

Напомним, 30 октября досрочно проголосовавших американцев было 53 млн. То есть за неполные три дня проголосовали еще 17 млн избирателей.

Мы также писали, что 28 октября и Джо Байден досрочно отдал свой голос на президентских выборах в США в городе родного штата Дэлавер. Он простоял в очереди 37 минут.

1 ноября сообщалось, что американские СМИ начали готовиться к борьбе с дезинформацией в день выборов президента США. Также эксперты Times предположили, как может измениться здравоохранение США в случае победы Трампа на выборах.

Добавим, ранее аналитики отмечали, что оба кандидата, Трамп и Харрис, практически сравнялись в Аризоне, Джорджии, Мичигане, Неваде, Северной Каролине, Пенсильвании и Висконсине - в штатах, где определится победитель выборов. Позже опрос газеты The Wall Street Journal показал, что Дональд Трамп обходит Камалу Харрис на два процентных пункта.

Добавим, что президентские выборы в США состоятся 5 ноября 2024 года и станут 60-ми по счету в истории страны. На этих выборах будет избран 47-й президент США.