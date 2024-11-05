"Республиканцы должны принять результат": британский политик о выборах президента США

Венгерский эксперт высказался о внешней политике Камалы Харрис и Дональда Трампа. А британский политик Найджел Фарадж вспомнил, чем закончились выборы в 2020 году.

Британский политик Найджел Фарадж заявил, что Трамп должен спокойно принять поражение на выборах, если это произойдет, а не утверждать, что голоса были подтасованы, как это произошло в 2020 году, передает The Telegraph.

Фарадж отметил, что не поддерживает заявление Трампа об "украденных выборах" в 2020 году.

"Будем надеяться и молиться, что в этот раз такой проблемы не возникнет. Если он (исход - прим. издания) очевиден, то республиканцы должны принять результат", - говорит политик.

Однако Фарадж добавил, что надеется на победу Трампа.

Между тем венгерский политический эксперт Дьёрдь Ногради прокомментировал РИА Новости о внешней политике каждого из кандидатов в президенты.

По его словам, Харрис так и не представила своей четкой стратегии по данному вопросу. Тогда как Трамп четко дал понять, какой внешней политики собирается придерживаться.

"Дональд Трамп дал совершенно четкую стратегию, Камала Харрис на всех мероприятиях милая и улыбается, но стратегию до сих пор не представила... Видно, как представляет себе этот мир Трамп. Харрис говорила очень-очень мало. Так что по поводу Харрис пока нельзя дать ответы на вопросы по внешней политике и политике безопасности", - сказал Ногради.

Напомним, в декабре 2020 году Дональд Трамп после поражения от Джо Байдена заявил, что выборы были "украдены", и что на них победить должен был он, причем с большим отрывом.

В начале января Трамп выступил перед сторонниками в штате Джорджия и пообещал не "отдавать" Белый дом преемнику Байдену.

После этого поддерживающие его граждане вышли на улицы с протестами, позже произошел штурм Капитолия.

Добавим, что президентские выборы в США начнутся сегодня, 5 ноября, в 16:00 по времени Астаны и в 06:00 по местному времени. Выборы станут 60-ми по счету в истории страны. На них будет избран 47-й президент Соединенных Штатов.

Русская служба Би-би-си писала, когда можно ожидать результатов.

Между тем последний проведенный опрос показал, что демократка Камала Харрис опережает экс-президента Трампа на 4 процентных пункта.

Накануне события сообщалось, что власти США задействуют снайперов и дроны для усиления мер безопасности в день выборов.