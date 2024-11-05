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Последний опрос по выборам в США показал результаты, идентичные 2020 году

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Избирательный участок в Аризоне
Избирательный участок в Аризоне. Фото: John Moore/Getty Images

Кандидат от демократов Камала Харрис опережает экс-президента Трампа на 4 процентных пункта – таков результат последнего опроса перед выборами в США, передает NUR.KZ со ссылкой на The Hill.

Опрос провела компания PBS News/NPR/Marist.

Согласно их данным, Харрис пользуется поддержкой 51 процента респондентов, а Трампа — 47 процентов.

При этом отмечается, что гендерный разрыв значительно сократился в последние дни перед выборами. Ранее Трамп лидировал среди избирателей-мужчин с 57 процентами против 41 процента Харрис, но теперь лидирует с 51 процентом против 47 процентов. Лидерство Харрис среди женщин также снизилось: ее предыдущий отрыв в 18 пунктов сократился до 11 пунктов.

Итоговые результаты этого опроса почти идентичны результатам 2020 года, когда президент Байден получил поддержку 51% респондентов, а Трамп — 47%.

Примечательно, что примерно 8% опрошенных республиканцев заявили о намерении голосовать за Харрис, за Трампа же готовы отдать голоса 4% демократов.

При этом издание пишет, что 55% участников опроса заявили, что уже проголосовали на выборах, треть избирателей планирует отдать свой голос непосредственно в день выборов.

Отмечается, что опрос PBS News/NPR/Marist проводился с 31 октября по 2 ноября среди 1,3 тыс. предполагаемых избирателей. Его погрешность составляет 3,5 процентных пункта.

Напомним, президентские выборы в США состоятся 5 ноября 2024 года и станут 60-ми по счету в истории страны. На этих выборах будет избран 47-й президент США.

Несмотря на то, что основной день голосования завтра, действующий президент США Джо Байден тоже уже отдал свой голос на предстоящих выборах. К слову, чтобы проголосовать, главе государства пришлось ждать очереди 37 минут.

Кандидат в президенты от демократов Камала Харрис тоже уже проголосовала. Она рассказала журналистам, что отправила свой бюллетень по почте.

Добавим, ранее СМИ сообщали, что на 2 ноября досрочно на выборах президента проголосовали более 70 млн граждан США. Примечательно, что большинство американцев предпочитает приходить на избирательные участки лично - таковых более 37 млн. Оставшиеся 32 с лишним миллиона человек отправили заполненные бюллетени почтой.

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Президентские выборы в США
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2182986-posledniy-opros-po-vyboram-v-ssha-pokazal-rezultaty-identichnye-2020-godu/

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