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Эксперты: Пошлины на импортные товары, предложенные Трампом, снизят покупательную способность американцев

Опубликовано:

Дональд Трамп
Дональд Трамп. Фото: Anna Moneymaker/Getty Images

Исследование показало, что американцы могут столкнуться с колоссальной потерей покупательной способности, если Дональд Трамп победит на президентских выборах, передает NUR.KZ со ссылкой на Quartz. 

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В исследовании Национальной федерации розничной торговли США (NRF) сообщается, что покупательная способность американцев значительно снизится, если в обращение будут введены пошлины на импортные товары, предложенные кандидатом от Республиканской партии Дональдом Трампом.

Согласно предложению Трампа, США могут ввести пошлину в размере от 10% до 20% для всех импортных товаров. При этом размер пошлины для товаров из Китая может составить от 60% до 100%. 

"Розничные торговцы в значительной степени полагаются на импортную продукцию, чтобы предлагать клиентам разнообразные товары по доступным ценам", — сказал  Джонатан Голд, вице-президент NRF по цепочке поставок и таможенной политике.

По мнению аналитиков, введение пошлин может затруднить покупку повседневных товаров. Тостер может подорожать с 40 до 52 долларов, а пара кроссовок, которая сейчас стоит 50 долларов, в будущем будет продаваться за 64 доллара. 

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2183123-eksperty-poshliny-na-importnye-tovary-predlozhennye-trampom-snizyat-pokupatelnuyu-sposobnost-amerikancev/

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