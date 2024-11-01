Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Трамп подал иск против CBS на 10 млрд долларов из-за интервью Харрис

Опубликовано:

Дональд Трамп и Камала Харрис
Дональд Трамп и Камала Харрис. Фото: Doug Mills/The New York Time/Bloomberg via Getty Images

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп подал в суд на CBS на 10 миллиардов долларов и обвинил их во вмешательстве в выборы, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.

Как пишет издание, ссылаясь на документ, причиной иска стал отказ телеканала опубликовать неотредактированную версию интервью с кандидатом от демократов Камалой Харрис. Бывший президент назвал эти действия предвзятыми и незаконными и обвинил канал во вмешательстве в выборы и процесс голосования "посредством злонамеренного, обманного и существенного искажения новостей".

Иск был подан в штате Техас и указывает на якобы нарушение телеканалом местного закона. Техас скорее относят к республиканским штатам, хотя юридически CBS зарегистрирован в демократических штатах Нью-Йорк и Делавэр.

Отмечается, что интервью с Харрис на CBS вышло в программе "60 минут" в начале октября. В анонсе, опубликованном накануне интервью, Харрис не смогла четко ответить на вопрос ведущего о политике США по отношению к Израилю, за что подверглась насмешкам со стороны республиканцев. Однако полная версия, показанная в эфире телеканала, не содержала этого эпизода.

Трамп обвинил CBS в мошенничестве, потребовал лишить телеканал лицензии на вещание, а также предоставить полную расшифровку интервью.

Телеканал отказался публиковать полную неотредактированную версию интервью по запросу Трампа, сославшись на Первую поправку к конституции, гарантирующую свободу слова.

При этом, как пишет издание, телеканал признал, что интервью действительно редактировалось, но лишь с целью уместить "как можно больше ответов на вопросы со стороны вице-президента, как того позволяет формат интервью на 21 минуту".

К слову, СМИ отмечают, что и интервью Трампа неоднократно редактировались перед выходом в эфир. В частности, прореспубликанский Fox News якобы вырезал "бессвязные и ложные высказывания" из появления Трампа в сегменте утреннего шоу Fox and Friends, где кандидат в президенты общался с клиентами и сотрудниками барбершопа в Бронксе. Так, Fox News вырезал призывы Трампа не доверять газете Wall Street Journal, которая входит в одну медиагруппу с телеканалом, а также бессвязный ответ на вопрос о налоговой реформе и мигрантах в США. Fox News подтвердил CNN, что интервью было отредактировано, так как все сегменты с интервью в барбершопе подвергаются монтажу.

Президентские выборы в США

Напомним, более 53 млн американцев уже досрочно проголосовали на президентских выборах в США. Из них с личной явкой проголосовали более 27 млн и более 25 млн отправили заполненные бюллетени почтой. По партийной принадлежности среди проголосовавших американцев лидируют демократы: их более 10 млн, или 39,1%. Республиканцев более 9 млн, или 36,3%.

Ранее Джо Байден досрочно отдал свой голос на президентских выборах в США в городе родного штата Дэлавер. Он простоял в очереди 37 минут. Также Байден призывал посадить Дональда Трампа за решетку, хотя прежде дистанцировался от расследований против республиканца.

Кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис назвала Дональда Трампа фашистом. В свою очередь Трамп назвал Байдена и Харрис лузерами во время предвыборного митинга в Джорджии.

Добавим, что президентские выборы в США состоятся 5 ноября 2024 года и станут 60-ми по счету в истории страны. На этих выборах будет избран 47-й президент США.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Президентские выборы в США
Больше по этой теме

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2181521-tramp-podal-isk-protiv-cbs-na-10-mlrd-dollarov-iz-za-intervyu-harris/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie