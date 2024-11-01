Трамп подал иск против CBS на 10 млрд долларов из-за интервью Харрис

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп подал в суд на CBS на 10 миллиардов долларов и обвинил их во вмешательстве в выборы, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.

Как пишет издание, ссылаясь на документ, причиной иска стал отказ телеканала опубликовать неотредактированную версию интервью с кандидатом от демократов Камалой Харрис. Бывший президент назвал эти действия предвзятыми и незаконными и обвинил канал во вмешательстве в выборы и процесс голосования "посредством злонамеренного, обманного и существенного искажения новостей".

Иск был подан в штате Техас и указывает на якобы нарушение телеканалом местного закона. Техас скорее относят к республиканским штатам, хотя юридически CBS зарегистрирован в демократических штатах Нью-Йорк и Делавэр.

Отмечается, что интервью с Харрис на CBS вышло в программе "60 минут" в начале октября. В анонсе, опубликованном накануне интервью, Харрис не смогла четко ответить на вопрос ведущего о политике США по отношению к Израилю, за что подверглась насмешкам со стороны республиканцев. Однако полная версия, показанная в эфире телеканала, не содержала этого эпизода.

Трамп обвинил CBS в мошенничестве, потребовал лишить телеканал лицензии на вещание, а также предоставить полную расшифровку интервью.

Телеканал отказался публиковать полную неотредактированную версию интервью по запросу Трампа, сославшись на Первую поправку к конституции, гарантирующую свободу слова.

При этом, как пишет издание, телеканал признал, что интервью действительно редактировалось, но лишь с целью уместить "как можно больше ответов на вопросы со стороны вице-президента, как того позволяет формат интервью на 21 минуту".

К слову, СМИ отмечают, что и интервью Трампа неоднократно редактировались перед выходом в эфир. В частности, прореспубликанский Fox News якобы вырезал "бессвязные и ложные высказывания" из появления Трампа в сегменте утреннего шоу Fox and Friends, где кандидат в президенты общался с клиентами и сотрудниками барбершопа в Бронксе. Так, Fox News вырезал призывы Трампа не доверять газете Wall Street Journal, которая входит в одну медиагруппу с телеканалом, а также бессвязный ответ на вопрос о налоговой реформе и мигрантах в США. Fox News подтвердил CNN, что интервью было отредактировано, так как все сегменты с интервью в барбершопе подвергаются монтажу.

Президентские выборы в США

Напомним, более 53 млн американцев уже досрочно проголосовали на президентских выборах в США. Из них с личной явкой проголосовали более 27 млн и более 25 млн отправили заполненные бюллетени почтой. По партийной принадлежности среди проголосовавших американцев лидируют демократы: их более 10 млн, или 39,1%. Республиканцев более 9 млн, или 36,3%.

Ранее Джо Байден досрочно отдал свой голос на президентских выборах в США в городе родного штата Дэлавер. Он простоял в очереди 37 минут. Также Байден призывал посадить Дональда Трампа за решетку, хотя прежде дистанцировался от расследований против республиканца.

Кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис назвала Дональда Трампа фашистом. В свою очередь Трамп назвал Байдена и Харрис лузерами во время предвыборного митинга в Джорджии.

Добавим, что президентские выборы в США состоятся 5 ноября 2024 года и станут 60-ми по счету в истории страны. На этих выборах будет избран 47-й президент США.