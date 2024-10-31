Мужчины против женщин. Как гендер может повлиять на исход президентских выборов в США

Опросы общественного мнения накануне американских президентских выборов показывают, что мужчины отдают очевидное предпочтение Дональду Трампу, а женщины — Камале Харрис. Такой явный гендерный разрыв — итог десятилетия социальных потрясений в стране, и он может оказать большое влияние на исход президентских выборов в США.

Это перевод статьи корреспондента Би-би-си Кэтти Кэй. Оригинальную версию на английском языке можно прочитать здесь.

Камала Харрис — первая небелая женщина, добившаяся выдвижения в президенты США, и всего лишь вторая женщина, когда-либо баллотировавшаяся на этот пост. Но она старательно избегает разговоров о своем гендере и происхождении.

"Послушайте, я баллотируюсь в президенты, потому что считаю, что в данный момент я наилучшим образом могу выполнить эту работу для всех американцев, независимо от их расы и пола", — сказала вице-президент в интервью CNN в сентябре.

И все же, несмотря на все ее попытки обойти эту тему, гендерный вопрос становится определяющим в этой кампании.

"Госпожа президент" — для Америки это что-то новое. Возможно, многим избирателям эта идея пришлась по вкусу, но некоторых новизна такого обращения немного нервирует.

Штаб Харрис не говорит об этом вслух, но один из его сотрудников недавно признался мне, что "скрытый сексизм" в головах избирателей может удержать некоторых из них от голосования за любую женщину-кандидата в президенты.

На дворе 2024 год, и мало кто захочет открыто признаться социологам, что не считает женщину подходящей хозяйкой Овального кабинета (хотя многие готовы делиться женоненавистническими мемами в социальных сетях). Один стратег из лагеря демократов предположил, что это своеобразный код: когда избиратели говорят социологам, что Харрис "не готова", не обладает нужным "характером" или "тем, что нужно президенту", на самом деле они имеют в виду, что проблема в том, что она женщина.

Камала Харрис и бывший член Палаты представителей США Лиз Чейни. Фото: Sarah Rice / Getty Images

В штабе Трампа утверждают, что гендер здесь ни при чем. "Камала слаба, нечестна и опасно либеральна, и именно поэтому американский народ отвергнет ее 5 ноября", — заявил штаб бывшего президента на минувшей неделе. При этом Брайан Ланза, старший советник кампании, написал мне, что уверен в победе Трампа, потому что "гендерный разрыв у избирателей-мужчин дает нам преимущество".

Когда женщина впервые баллотировалась в президенты США, скептическое отношение к ее полу явно сказалось на исходе выборов. Восемь лет назад Хиллари Клинтон подавала себя как первую женщину-кандидата от одной из двух главных партий США. Слоган ее кампании "Я с Ней" довольно прямолинейно напоминал о том, что она первая претендентка на высшую должность.

Конгрессвумен из Пенсильвании Мадлен Дин вспоминает, как обсуждала кандидатуру Клинтон с избирателями. На этой неделе я провела полдня с Дин в ее предвыборном округе (она снова участвует в выборах), и она рассказала мне, что в 2016 году люди говорили про Клинтон: "В ней что-то такое есть". Вскоре, по словам Дин, она поняла, что все дело было в "ней": "Это было главное. Дело было в том, что Хиллари — женщина".

Хотя Дин считает, что сегодня такие эти настроения менее распространены, она признает, что даже сейчас "есть люди, которые думают: „Влиятельная женщина? Нет, это чересчур“".

С 2016 года для женщин многое изменилось. Движение #MeToo в 2017 году повысило осведомленность о незаметной (и откровенной) дискриминации, с которой женщины сталкиваются на работе. Оно изменило наше представление о женщинах как о профессионалах. #MeToo, возможно, облегчило Харрис получение номинации Демпартии.

Но эти шаги вперед в вопросах разнообразия, равенства и инклюзивности некоторые восприняли как шаг назад, особенно молодые мужчины, которые почувствовали, что их обошли. А для консервативных американцев, предпочитающих более традиционные гендерные роли, эти изменения могли оказаться слишком существенными.

Результаты опроса CBS News, опубликованные в воскресенье, 27 октября, свидетельствуют о том, что гендерный разрыв наметился и в президентской кампании. Это следствие более широких взглядов американцев на социальные роли.

По данным CBS, американского новостного партнера Би-би-си, мужчины чаще говорят, что усилия по продвижению гендерного равенства в США зашли слишком далеко; они чаще поддерживают Трампа.

Женщины чаще говорят, что этих усилий недостаточно, и склонны поддерживать Харрис.

Мужчины также реже, чем женщины, считают, что Харрис будет сильным лидером, сообщает CBS, а большинство мужчин считают, что сильным лидером будет Трамп.

В результате для некоторых избирателей ноябрьское голосование превратилось в референдум по гендерным нормам и социальным потрясениям последних лет. Это особенно верно для избирателей, до которых Камале Харрис трудно достучаться: молодых мужчин, живущих в мире, который именно для молодых мужчин быстро меняется.

"Молодым мужчинам часто кажется, что если они задают вопросы, то на них вешают ярлык женоненавистника, гомофоба или расиста, — говорит Джон Делла Вольпе, директор по опросам в Гарвардском институте политики. — Разочарованные тем, что их не понимают, многие втягиваются в „братскую“ культуру Дональда Трампа или Илона Маска. Они смотрят на приоритеты демократов — женщины, право на аборты, ЛГБТ-культура — и спрашивают: „А как же мы?“".

Делла Вольпе специализируется на опросах молодых избирателей. Он говорит, что упомянутые им молодые американцы — вовсе не часть какого-то радикального объединения альтернативных правых или инцелов. Это обычные люди, ими могут оказаться ваши дети или дети вашего соседа. По словам Делла Вольпе, многие из них поддерживают идею равенства женщин, но при этом чувствуют, что их собственные проблемы отошли на второй план.

Делла Вольпе перечисляет данные статистики, которые показывают, что современные молодые мужчины сегодня находятся в худшем положении, чем их сверстницы: они реже вступают в отношения, реже, чем раньше, поступают в университеты и колледжи, чаще совершают самоубийства.

Молодые американки тем временем идут вперед. Они лучше образованы, чем мужчины, работают в сфере услуг, которая постоянно растет, и все чаще зарабатывают больше мужчин. По данным опросной группы Gallup, за время, прошедшее после избрания Дональда Трампа президентом, молодые американки стали значительно либеральнее молодых американцев.

Все это ведет к резкому гендерному расколу. По данным Американского института предпринимательства, за последние семь лет доля молодых мужчин, которые считают, что США зашли "слишком далеко" в продвижении гендерного равенства, выросла более чем в два раза.

Дональд Трамп на турнире UFC. Фото: Jeff Bottari / Zuffa LLC / Getty Images

Интуитивно чувствуя это недовольство, Трамп воспользовался этой мужской фрустрацией, а в последние недели кампании он удвоил свои усилия. Он опубликовал в своей соцсети Truth Social предупреждение: "Мужественность в опасности!" Недавно он пошутил над легендарным гольфистом, умершем в 2016 году — над его гениталиями.

"Этот парень был мужчиной во всем, — сказал Трамп, имея в виду Арнольда Палмера. — Когда он принимал душ вместе с другими игроками, они выходили из душевой и говорили: „Боже мой. Это невероятно“".

Трамп вывел разговоры, характерные для раздевалок, за пределы раздевалок — и его аудитории это понравилось. Реплика о размере пениса на политическом митинге — это шаг назад, прочь от удушающей политкорректности.

Демократы на своих митингах и в телеэфирах, похоже, предлагают разочарованным мужчинам дозу "суровой любви". Барак Обама неодобрительно отзывался о том, что некоторым мужчинам "не нравится идея женщины-президента, и они придумывают себе оправдания". В новом рекламном ролике актер Эд О’Нил высказался более язвительно и прямолинейно: "Будь мужчиной. Голосуй за женщину".

В последние дни этой кампании гендерная проблематика присутствует везде — и нигде.

Дональд Трамп хочет, чтобы мужественность была на первом месте в этой гонке. Камала Харрис старается не упоминать, что она женщина, баллотирующаяся в президенты. По данным опроса New York Times, среди избирателей-мужчин Трамп лидирует с отрывом в 14%. У женщин Харрис опережает конкурента на 12%.

Дамы и господа, мальчики и девочки — они вполне могут решить исход этих выборов.