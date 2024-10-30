Более 53 млн американцев уже досрочно проголосовали на президентских выборах в США

Более 53 миллионов избирателей уже досрочно проголосовали на выборах президента США, которые должны состояться пятого ноября, передает NUR.KZ.

Такие данные приведены на сайте системы досрочного голосования университета Флориды. Общая статистика указывает, что уже проголосовали досрочно 53 460 802 избирателя.

Из них с личной явкой проголосовали более 27 млн и более 25 млн отправили заполненные бюллетени почтой.

По партийной принадлежности среди проголосовавших американцев лидируют демократы: их более 10 млн, или 39,1%. Республиканцев более 9 млн, или 36,3%.

Судя по возрастной статистике, активнее голосуют американцы старше 65 лет: их 40,8%. Доля уже отдавших свои голоса избирателей от 41 до 65 лет составляет 38,2%, от 26 до 40 лет - 14%. Меньше всего досрочно голосуют молодые избиратели от 18 до 25 лет - их всего 6,9%.

Напомним, в понедельник 28 октября и Джо Байден досрочно отдал свой голос на президентских выборах в США в городе родного штата Дэлавер. Он простоял в очереди 37 минут.

Стоит также отметить, что ранее Байден призывал посадить Дональда Трампа за решетку, хотя прежде дистанцировался от расследований против республиканца, настаивая на независимости правосудия.