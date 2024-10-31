Журналисты предсказали, какими будут последствия выборов в США для всего мира

Журналисты заявили, что президентские выборы 2024 года в США могут повлиять на мировую ситуацию самым неожиданным образом, передает NUR.KZ со ссылкой на The New York Times.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Мир не выбирает президента США, но он будет жить с последствиями выбора, который сделают граждане этой страны.

Корреспонденты NYT со всего мира составили свой прогноз относительно влияния выборов в США на остальной мир.

Так, журналист из Израиля Патрик Кингсли отмечает, что позиции кандидатов относительно конфликта на Ближнем Востоке практически не отличаются. Однако Камала Харрис, вероятно, будет оказывать большее давление на Израиль, добиваясь прекращения огня и начала переговоров с палестинской стороной. При этом при Харрис США вряд ли откажутся от военной поддержки Израиля.

Дональд Трамп выступает с гораздо более агрессивной позицией в отношении Ирана, чем Харрис, что нравится многим израильтянам. Однако Трамп непредсказуем и, по мнению журналиста, власти Израиля смогут извлечь больше пользы из сотрудничества с США, если президентом станет Харрис.

Глава московского бюро Times Антон Трояновский отмечает, что выборы в США имеют огромное значение для российско-украинского конфликта. Трамп не раз заявлял, что президент Украины Владимир Зеленский виноват в российском вторжении.

Однако есть вероятность, что Трамп будет навязывать России необходимость быстрого мирного соглашения. В то время как правительство Харрис может продолжать оказывать поддержку Украине, как это делало правительство Байдена.

Руководитель пекинского бюро Times Кит Брэдшер отмечает, что для Китая максимально важно, какую политику в отношении тарифов на иностранные товары будет проводить избранный президент. Китай чрезвычано зависим от спроса на местные товары за рубежом.

Ранее Дональд Трамп не раз заявлял, что планирует значительно увеличить тариф на товары из Китая, однако, по мнению журналиста, с точки зрения внешнеэкономических перспектив президентство Трампа более выгодно для Китая, чем избрание Харрис.

При Джо Байдене правительство США начало укреплять альянсы с соседями Китая. Особенно острым является вопрос американско-тайваньских отношений. Трамп гораздо меньше стремится к поддержанию международных альянсов.