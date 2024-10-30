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"Вы не можете руководить Америкой": Трамп вступился за названных "мусором" сторонников

Опубликовано:

Дональд Трамп и Камала Харрис
Дональд Трамп и Камала Харрис. Фото: Justin Sillivan/Getty Images

Кандидат в президенты США Дональд Трамп в своем аккаунте в X ответил Джо Байдену, который назвал сторонников республиканца "мусором", передает NUR.KZ.

Ранее Джо Байден во время видеоконференции в Zoom, комментируя слова Дональда Трампа, назвал сторонников республиканца "мусором". В ответ на это Трамп опубликовал пост на своей странице в X.

"Пока я веду кампанию позитивных решений для спасения Америки, Камала Харрис ведет кампанию ненависти. Она провела всю неделю, сравнивая своих политических оппонентов с самыми злобными массовыми убийцами в истории. Теперь, в довершение всего, Джо Байден называет наших сторонников "мусором". Вы не можете руководить Америкой, если не любите американский народ. Камала Харрис и Джо Байден показали, что они оба не подходят для того, чтобы быть президентом Соединенных Штатов", - написал Дональд Трамп.

Также Трамп заявил, что поддерживает всех людей, вне зависимости от их расы, религии и цвета кожи.

"Я горжусь тем, что возглавляю самую большую, самую широкую и самую важную политическую коалицию в истории Америки. Мы приветствуем историческое количество латиноамериканцев, афроамериканцев, азиатов и граждан всех рас, религий, цветов кожи и вероисповеданий. Я хочу быть президентом всех людей", - добавил Трамп.

Президентские выборы в США

Напомним, более 53 млн американцев уже досрочно проголосовали на президентских выборах в США. Из них с личной явкой проголосовали более 27 млн и более 25 млн отправили заполненные бюллетени почтой. По партийной принадлежности среди проголосовавших американцев лидируют демократы: их более 10 млн, или 39,1%. Республиканцев более 9 млн, или 36,3%.

Ранее Джо Байден досрочно отдал свой голос на президентских выборах в США в городе родного штата Дэлавер. Он простоял в очереди 37 минут. Также Байден призывал посадить Дональда Трампа за решетку, хотя прежде дистанцировался от расследований против республиканца.

Кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис назвала Дональда Трампа фашистом. В свою очередь Трамп назвал Байдена и Харрис лузерами во время предвыборного митинга в Джорджии.

Добавим, что президентские выборы в США состоятся 5 ноября 2024 года и станут 60-ми по счету в истории страны. На этих выборах будет избран 47-й президент США.

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Президентские выборы в США
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2180828-vy-ne-mozhete-rukovodit-amerikoy-tramp-vstupilsya-za-nazvannyh-musorom-storonnikov/

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