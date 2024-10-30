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Эзотерика

Байден назвал "мусором" сторонников Трампа

Опубликовано:

Джо Байден
Джо Байден. Фото: Eva Marie Uzcategui/Bloomberg via Getty Images

Джо Байден во время видеоконференции в Zoom, комментируя слова Дональда Трампа, назвал сторонников республиканца "мусором", передает NUR.KZ со ссылкой на Fox News.

Как сообщает телеканал, высказывание президента США Джо Байдена прозвучало во время видеоконференции в Zoom, организованной правозащитной группой Voto Latino, где он комментировал слова Трампа о том, что США стали свалкой для мира из-за миграционной политики демократической администрации.

"Единственный мусор, который я вижу, - это его сторонники", - заявил Джо Байден в ходе видеоконференции.

Видео стало распространяться в Сети и быстро стало вирусным, вызвав волну негодования не только у сторонников Трампа, но и у американцев в целом.

На подобные высказывания отреагировал и сам Трамп, выступая на митинге в Аллентауне, штат Пенсильвания. 

"Вы должны, пожалуйста, простить его (прим. ред. - Байдена). Пожалуйста, простите его. Ибо он не знает, что говорит", - отметил Дональд Трамп.

"И я убежден, что нравлюсь ему больше, чем Камала", - пошутил следом Трамп.

Позже Белый дом предоставил стенограмму комментария Джо Байдена изданию, чтобы читатели и зрители поняли, что на самом деле имел в виду президент США.

После этого и сам Байден попытался исправить ситуацию, написав пост в соцсети X и опровергнув сказанные слова. Он отметил, что под мусором имел в виду звучавшую на одном из митингов Трампа риторику ненависти.

Весь этот инцидент произошел на фоне заключительной большой речи вице-президента и кандидата в президенты США Камалы Харрис перед многотысячной толпой в Вашингтоне, где она заявила, что Трамп - "человек нестабильный, одержимый местью, охваченный обидой и жаждущий неограниченной власти".

Ранее, как сообщает Русская служба BBC, выступавший на митинге Дональда Трампа комик назвал Пуэрто-Рико "плавучим островом мусора", вызвав яростную реакцию и у республиканцев, и у демократов.

Позже архиепископ Сан-Хуана-де-Пуэрто-Рико Роберто Гонсалес Ньевис призвал республиканца Дональда Трампа лично извиниться за комментарии, которые сделал комик Тони Хинчклифф на митинге в Мэдисон-сквер-гарден в Нью-Йорке в минувшее воскресенье.

Стоит также отметить, что ранее Байден призывал посадить Дональда Трампа за решетку, хотя прежде дистанцировался от расследований против республиканца, настаивая на независимости правосудия. А кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис и вовсе назвала Дональда Трампа фашистом.

Добавим, что президентские выборы в США состоятся 5 ноября 2024 года и станут 60-ми по счету в истории страны. На этих выборах будет избран 47-й президент США.

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Президентские выборы в США
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2180408-bayden-nazval-musorom-storonnikov-trampa/

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