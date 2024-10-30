Соратник Трампа рассказал, над чем он будет работать, если станет министром финансов США

Миллиардер Джон Полсон заявил о намерении работать с Илоном Маском над сокращением федеральных расходов США, если Дональд Трамп одержит победу на выборах, передает NUR.KZ со ссылкой на The Wall Street Journal.

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Союзник Трампа Джон Полсон, вероятный кандидат на пост министра финансов в будущем правительстве, заявил, что его приоритетами будут продление налоговых льгот, введённых в 2017 году, и сокращение федеральных расходов.

Он также сообщил о планах поработать с Илоном Маском над уменьшением субсидий на зеленую энергетику, поскольку, по его словам, "налоговые субсидии на солнечную и ветровую энергию неэффективны и неэкономичны".

Эксперты отмечают, что заявление союзника Трампа о вхождении в будущую администрацию президента, прозвучавшее еще до выборов, является необычным явлением, учитывая важность должности министра финансов.

68-летний Джон Полсон является близким соратником Дональда Трампа на протяжении последних десяти лет.