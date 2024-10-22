До выборов в США две недели. Разрыв между Трампом и Харрис — в пределах погрешности опросов

До президентских выборов в США остается две недели, и, согласно новым опросам, Дональд Трамп практически полностью сравнялся с Камалой Харрис в ключевых штатах, где будет решаться вопрос о том, кто станет следующим хозяином Белого дома.

Опубликованный в понедельник опрос, проведенный Washington Post-Schar School, показал, что оба кандидата практически сравнялись в Аризоне, Джорджии, Мичигане, Неваде, Северной Каролине, Пенсильвании и Висконсине — в штатах, где определится победитель выборов.

Опрос также показал, что Трамп и Харрис сравнялись на национальном уровне — по 47% у каждого. Большинство опросов, проведенных в последние недели, давали Харрис незначительное преимущество в среднем по стране.

Результаты совпадают с данными агрегатора десятков американских опросов, который ведет британское издание Financial Times.

Согласно данным FT, и в ключевых штатах, и в среднем по стране Трамп и Харрис идут вровень. В четырех важнейших регионах разрыв в результатах опросов составляет менее половины процентного пункта, то есть в пределах погрешности.

В Северной Каролине, Пенсильвании и Мичигане ни один из кандидатов не обгоняет другого более чем на два десятых процентного пункта. При этом выиграть выборы без победы хотя бы в одном из этих штатов ни у одного кандидата не получится.

Как отмечает New York Times, в этих условиях термин «лидирует» нужно взять в кавычки. Разница между "лидером" и "отстающим" в 0,2 пункта может показаться очень значительной, однако исход выборов определяют не опросы, а избиратели.

Поэтому преимущество или недостаток в 0,2 пункта в среднем по опросам нельзя считать серьезным индикатором.

На прошлых выборах опросы зачастую систематически недооценивали или переоценивали шансы одного из кандидатов на несколько процентных пунктов.

Нечто похожее может произойти и в этот раз, предсказывают социологи.

В начале года и после июльского покушения на предвыборном митинге в Пенсильвании Трамп значительно опередил в опросах президента Джо Байдена, на тот момент бывшего кандидатом в президенты от Демократической партии.

Когда его сменила Харрис, разрыв этот быстро сократился, и до последнего времени она опережала Трампа, хотя и незначительно, в том числе и в большинстве колеблющихся штатов.

Однако в последние недели кампания Трампа, похоже, вновь набрала обороты.

Как считает FT, избиратели постепенно сбрасывают со счетов его судимости и грубое поведение и готовы принять его популистскую экономическую политику.

Значительная разница между кандидатами заметна в том, что касается финансирования кампании: здесь Харрис по-прежнему опережает Трампа.

Трампу с начала января 2023 года удалось собрать 894 млн долларов.

Согласно анализу последних федеральных деклараций, проведенному FT, кампания вице-президента и поддерживающие ее группы долларов только с июля по конец сентября собрали 971 млн долларов.

Если считать и пожертвования кампании Байдена, которые унаследовала Харрис, то с января 2023 года демократы собрали 1,58 млрд долларов.

Харрис также заручилась поддержкой некоторых миллиардеров, жертвовавших деньги в комитеты политических действий (political action committee, PAC) — в США это освобожденные от налогов организации, собирающие взносы членов комитета и передающие эти средства на проведение кампаний.

В отличие от кандидатов, они могут собирать в их поддержку неограниченное количество средств.

Поддерживающий Харрис комитет Future Forward получил 5 млн долларов от губернатора Иллинойса Джей Би Прицкера (считавшегося одной из возможных замен Байдену, когда тот вышел из президентской гонки) и еще 10 млн долларов от соучредителя Facebook Дастина Московица. Ранее Московиц пожертвовал комитету еще 3 млн долларов.

Демократы, однако, меньше, чем республиканцы, полагаются на крупные пожертвования, поскольку получают немалые суммы от мелких доноров.

В свою очередь Трампа поддержал самый богатый человек на планете Илон Маск и миллиардеры Тимоти Меллон, Мириам Адельсон и Ричард Уйхляйн: в сумме они пожертвовали комитетам политических действий в поддержку бывшего президента 395 млн долларов — почти половину всех средств его кампании.

Если считать собранные комитетами средства, сторонники Байдена и Харрис собрали примерно на 370 млн долларов больше, чем сторонники Трампа: 1,89 млрд долларов против 1,52 млрд.

Ожидается, что в оставшиеся до выборов две недели Трамп и Харрис будут колесить по стране, пытаясь мобилизовать свой электорат, а главное — привлечь на свою сторону тех американцев, которые еще не решили, кого поддержать, да и голосовать ли вообще.