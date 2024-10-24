Трамп обогнал Харрис на два процентных пункта в опросе WSJ
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Дональд Трамп обходит Камалу Харрис на два процентных пункта - такие результаты показал опрос газеты The Wall Street Journal в преддверии выборов в США.
47 процентов опрошенных американцев готовы отдать свои голоса за кандидата от Республиканской партии. За Харрис, которая выдвигается от демократов, голосовать готовы 45 процентов.
Отмечается, что 2 процента опрошенных предпочли бы отдать свой голос за снявшегося с гонки Кеннеди, а оставшиеся 3 процента - пока не знают кому отдать предпочтение.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2178242-tramp-obognal-harris-na-dva-procentnyh-punkta-v-oprose-wsj/