Трамп обогнал Харрис на два процентных пункта в опросе WSJ

Дональд Трамп обходит Камалу Харрис на два процентных пункта - такие результаты показал опрос газеты The Wall Street Journal в преддверии выборов в США.

47 процентов опрошенных американцев готовы отдать свои голоса за кандидата от Республиканской партии. За Харрис, которая выдвигается от демократов, голосовать готовы 45 процентов.

Отмечается, что 2 процента опрошенных предпочли бы отдать свой голос за снявшегося с гонки Кеннеди, а оставшиеся 3 процента - пока не знают кому отдать предпочтение.