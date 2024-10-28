Роберт Де Ниро вновь публично оскорбил Трампа, выступая в поддержку Камалы Харрис

Голливудский актер Роберт Де Ниро вновь публично оскорбил кандидата в президенты США Дональда Трампа, выступив на предвыборном мероприятии в Филадельфии в эту субботу, передает NUR.KZ.

Как сообщается на сайте CBC News, в эту субботу в Филадельфии состоялось мероприятие предвыборной кампании Камалы Харрис.

Мероприятие провели мэр Филадельфии Шерелл Паркер и Дон Чавус, региональный председатель кампании Black Women for Harris. Также к собранию присоединились несколько местных выборных должностных лиц, а главными спикерами стали звезды Голливуда - лауреаты премии "Оскар" Роберт Де Ниро и Леонардо Ди Каприо, а также обладательница премии "Эмми" Керри Вашингтон, актриса Тесса Томпсон и актер Брайан Тайри Генри.

Мэр подчеркнула значение Филадельфии в формировании результатов голосования в стране. Знаменитости обратились к толпе с речью о важности голосования, и каждый из спикеров выразил поддержку кандидатуры Харрис.

Тесса Томпсон, Брайан Генри и Керри Вашингтон, как и мэр, напомнили филадельфийцам о ключевой роли города в голосовании, призвав их учесть влияние их голосов на формирование будущего страны.

Леонардо Ди Каприо подчеркнул позицию Харрис по вопросу экологии и изменения климата. "Выбор не может быть яснее, и этот выбор - вице-президент Камала Харрис", - заявил он.

А Роберт Де Ниро, призывая американцев голосовать за Харрис, вновь публично оскорбил Трампа в своей речи. Телеканал описывает ее как "красочный набор ругательств".

Содержание фрагментов, появившихся в Сети, говорит о том, что отрицательные эмоции у Де Ниро вызывает сам факт участия бывшего президента США в предвыборной гонке. Актер характеризует Трампа крайне негативно.

Это очевидно по видео с началом его выступления, размещенном в соцсети Х на странице "Республиканцы против Трампа".

Напомним, это не первый раз, когда Де Ниро негативно высказался в адрес Трампа. Так, в 2019 году актер открыто критиковал президентство Трампа, называя Дональда расистом. Де Ниро заявил, что с приходом Трампа к власти люди стали более жестокими.

Также напомним, экс-глава США Дональд Трамп баллотируется на второй президентский срок. Свое решение участвовать в выборах президента США в 2024 году он озвучил еще летом 2022 года. А в начале прошлого года Трамп начал кампанию на выборах президента.

В середине июля этого года Трамп стал официальным кандидатом в президенты США от республиканцев.

Его соперницей по гонке является Камала Харрис, вызвавшаяся заменить Байдена после его выхода из гонки. 2 августа Камала Харрис официально стала кандидатом на пост президента США от Демократической партии.

Отметим, что президентские выборы в США состоятся 5 ноября 2024 года и станут 60-ми по счету в истории Штатов. На этих выборах будет избран 47-й президент США, если действующий 46-й президент Джо Байден проиграет выборы.