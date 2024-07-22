Камала Харрис намерена баллотироваться в президенты США

Вице-президент США Камала Харрис заявила, что намерена выиграть номинацию в качестве кандидата в президенты от Демократической партии США после ухода Джо Байдена из гонки.

Харрис заявила, что сделает, чтобы объединить Демократическую партию и нацию для победы над Дональдом Трампом, пишет DW.

Также она поблагодарила Джо Байдена за поддержку ее кандидатуры.

"Для меня большая честь получить поддержку президента, и я намерена заслужить и выиграть эту номинацию", - сказала вице-президент США.

Напомним, Джо Байден заявил в воскресенье, что выходит из президентской гонки. Он добавил, что уходить с поста президента до окончания срока не намерен, однако переизбираться не будет.

Ранее, по сообщениям СМИ, стало известно, что Барак Обама заявил союзникам: шансы Джо Байдена переизбраться на новый срок сильно сократились и действующему президенту нужно "серьезно подумать" о дальнейшем участии в предвыборной гонке.

До этого знаменитый американский актер и один из организаторов сбора средств для Демократической партии Джордж Клуни призвал действующего президента США Джо Байдена выйти из предвыборной гонки.

Также ранее многие демократы призвали Байдена выйти из предвыборной гонки после дебатов с Трампом, которые пресса оценила катастрофическими для действующего президента США. Спонсоры Демпартии США заявили, что намерены прекратить финансирование, если Байден не выйдет из борьбы за пост президента.