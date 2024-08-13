"Вы — путь к процветанию, а Камала — нет": главное из разговора Маска с Трампом

Двухчасовая беседа самого богатого человека на планете Илона Маска с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом ознаменовала возвращение политика на платформу, с которой он был изгнан три с половиной года назад (еще до того, как ее купил миллиардер Маск).

В разговоре Маск призвал американцев голосовать за Трампа на предстоящих президентских выборах в США и намекнул на желание возглавить правительственную комиссию.

Трамп повторял главные тезисы своей предвыборной кампании, критикуя миграционную политику уходящей администрации Джо Байдена и называя Камалу Харрис, кандидата от демократов, «леворадикальным лунатиком».

Экс-президент также в очередной раз заявил, что не допустил бы полномасштабного вторжения России в Украину, и рассказал о своих разговорах с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

«Зеленский поступил со мной благородно»

Разговор проходил в X (бывший твиттер), соцсети, которой владеет Маск. Трамп был заблокирован в 2021 году предыдущими владельцами сайта за распространение ложной информации о якобы украденной у него победе на президентских выборах.

Купив платформу в 2022 году, Маск восстановил аккаунт Трампа. Но экс-президент успел к тому моменту запустить собственную соцсеть Truth Social и не спешил возвращаться.

Между бизнесменом и политиком тогда не было особой симпатии. Маск больше симпатизировал губернатору Флориды республиканцу Рону Десантису и предложил ему запустить президентскую кампанию на своей платформе в формате разговора в прямом эфире. Но запуск был омрачен множественными техническими неполадками, а Трамп глумился над соперником в своей личной соцсети.

Платформу Десантиса политологи называли «трампизмом без Трампа»: та же идеология, только без скандалов, хаоса и политического театра. Но избиратели, похоже, решили, что оригинал лучше дубликата, Трамп с легкостью победил на республиканских праймериз и вновь стал кандидатом от своей партии.

После этого Маск официально поддержал Трампа, и теперь уже экс-президенту США пришлось ощутить на себе технические неполадки X.

Разговор Трампа с Маском начался после сорокаминутной задержки, которую владелец платформы объяснил DDoS-атакой. Некоторые эксперты поставили эту версию под сомнение, потому что в целом X работал как обычно.

Маск начал эфир с пояснения, что это обычная беседа, а не интервью, которое предполагает конфронтационные вопросы. И попросил Трампа рассказать о том, как он пережил недавнее покушение.

После этого бизнесмен ослабил контроль над разговором, и Трамп прошелся по своим любимым темам. Он хотел напомнить Маску и слушателям, что во время его президентства уровень нелегальной миграции и преступности был намного ниже, чем сейчас, а американские граждане чувствовали себя благополучнее.

Маск слушал и соглашался, не пытаясь комментировать и тем более проверять факты, хотя официальная статистика показывает, что если уровень миграции действительно был значительно ниже во время правления Трампа, то уровень преступности снижался в последние годы, а экономика США росла.

Трамп также повторил шутку, которую уже опробовал на съезде республиканцев. Тогда он сказал, что если демократы победят на выборах, то следующий съезд придется проводить в Венесуэле, потому что все венесуэльские преступники уедут в США. Этой ночью он сказал то же самое.

Яростно критиковал экс-президент и внешнюю политику Байдена, которого он назвал «близким к овощному состоянию».

В представлении Трампа и союзники, и противники США цинично пользуются слабостью нынешнего американского президента: Европа повышает тарифы на американские товары, Иран помогает ХАМАС воевать с Израилем, а Путин пытается завоевать Украину.

«Я знаю Путина очень хорошо, мы с ним прекрасно ладили, — в очередной раз повторил Трамп. — Он уважал меня».

«И он много говорил об Украине. Она была для него как зеница ока. Но я сказал: не делай этого», — добавил экс-президент, имея в виду полномасштабное вторжение.

Трамп также напомнил о санкциях, которые он наложил на российский газопровод Nord Stream 2, о том, как они увеличили спрос на американский газ в Европе. Трамп также отметил, что Байден отменил эти санкции вскоре после своей инаугурации.

О войне в Украине Трамп в очередной раз сказал, что она уносит жизни огромного числа людей, по его словам, с обеих сторон уже погибло полмиллиона солдат (эксперты говорят о меньших потерях).

Он также заявил, что украинской армии не хватает людей, поэтому мобилизуются молодые и пожилые мужчины (на самом деле даже призывной возраст в Украине начинается с 25 лет).

«Я знаком с Зеленским. Он поступил со мной очень благородно», — сказал Трамп, имея в виду процесс импичмента в 2020 году, который демократы в Конгрессе СШВ построили вокруг телефонного разговора Трампа с Зеленским. Тогда имя Зеленского не смогла использовать ни одна из сторон.

В августе этого года одна из ближайших советниц Трампа Келиэнн Конуэй официально зарегистрировалась как лоббист интересов Украины. Она получает 50 тысяч долларов в месяц от украинского миллиардера Виктора Пинчука.

Угроза «ядерного потепления»

Маск несколько раз попытался объяснить Трампу свою позицию по изменению климата. Она заключается в том, что миру не грозит климатическая катастрофа, нефтяную промышленность не стоит демонизировать, а выбросы углекислого газа нужно снижать за счет перехода на солнечную и ядерную энергию.

Трамп не проявил интереса к этой теме, сказав лишь, что опасность глобального потепления преувеличена, но мало кто говорит об опасности «ядерного потепления». Он имел в виду противостояние США и их союзников с Россией, Китаем и Северной Кореей, вероятность создания ядерного оружия в Иране и то, что политика Байдена может привести к третьей мировой войне.

Маск соглашался: риск третьей мировой войны реален, президент США должен быть пугающей фигурой, чтобы его уважали.

Другая тема, которую не стал развивать Трамп — необходимость кардинально урезать бюджетные расходы, чтобы остановить инфляцию. «Я был бы рад помочь такой комиссии», — сказал Маск. А Трамп ответил, что Маск как никто знает, как урезать расходы, похвалив его за решительное увольнение сотрудников компании. И быстро сменил тему.

Долгая адаптация к смене соперника

Возвращение в X случилось на фоне сложного для Трампа периода в предвыборной кампании. Он несколько лет готовился к реваншу против Байдена, и на фоне дебатов, на которых республиканец выступил гораздо убедительнее, пережитого Трампом покушения и его уверенного преимущества в соцопросах исход выборов казался предрешенными.

Однако смена кандидата от Демократической партии смешала планы Трампа, и недавний соцопрос показывает, что Харрис лидирует в трех ключевых штатах, которые в разные годы голосовали как за демократов, так и республиканцев: Висконсине, Пенсильвании и Мичигане.

Избирательный штаб Трампа еще не выработал убедительную наступательную стратегию против Харрис, а сам кандидат пока не смог придумать ей уничижительное прозвище, как делал это раньше для стратегий против Хиллари Клинтон и Байдена.

Трамп не осознает, что он больше не лидирует в соцопросах, ему требуется дисциплина и четкая позиция, чтобы победить на выборах, пишет Wall Street Journal (отдел мнений издания традиционно поддерживает республиканцев).

В 2016 году Трамп вошел в президентскую гонку с темами прекращения бесконечных заморских войн, борьбы против оторвавшихся от простого народа элит и защите рабочих от жадности корпораций.

В отличие от предыдущих кандидатов-республиканцев, он был противоположностью профессионального политика — телезвезда-бизнесмен, который хочет возродить величие Америки, «высушить болото» коррупции в Вашингтоне и не беспокоится о политкорректности.

Девять лет спустя Трамп стал профессиональным политиком, теперь он больше всего говорит о себе, представляя себя жертвой охоты на ведьм — уголовных дел и судебных процессов, которые были инициированы против него в последние годы.

«Это ужасная вещь, такого никогда не происходило в истории нашей страны. Такое бывает в банановых республиках, в странах третьего мира», — сказал Трамп в разговоре с Маском.

На прощание Трамп поблагодарил бизнесмена за предоставленную площадку и в шутку поинтересовался, будет ли его выступление оплачено. Маск рассмеялся.

«Вы — путь к процветанию, а Камала — нет», — сказал Маск, призывая всех голосовать за кандидата от республиканцев.

Пресс-секретарь избирательного штаба Харрис Джозеф Костелло выпустил саркастичное заявление по итогам их встречи: «Вся кампания Трампа служит людям вроде Илона Маска и его самого. Самовлюбленные богатые люди, которые предадут средний класс, которые в 2024 году не могут организовать прямой эфир».