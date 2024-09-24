Илон Маск заявил, что президентство Камалы Харрис станет губительным для человечества, так как, по его мнению, программа по исследованию Марса будет остановлена после выборов, передает NUR.KZ со ссылкой на Quartz.

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По словам генерального директора SpaceX, если действующий вице-президент США Камала Харрис победит на выборах 2024 года, человечество может утратить надежду на межпланетное будущее.

"Хотя у меня есть много опасений по поводу президентства Камалы Харрис, больше всего меня беспокоит усиление бюрократии в американском правительстве под руководством президента из Демократической партии", — заявил Маск, который ранее поддержал Дональда Трампа на выборах.

Маск также выразил обеспокоенность тем, что при президентстве Харрис может быть отменена программа NASA по исследованию Марса, что, по его мнению, ставит под угрозу будущее человечества.

Предприниматель отметил, что для повышения устойчивости человечество должно колонизировать разные планеты, чтобы противостоять таким угрозам, как ядерная война или глобальные эпидемии.