Илон Маск может получить должность в правительстве США в случае победы Трампа на выборах

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп сообщил, что Илон Маск согласился возглавить новую правительственную комиссию, передает NUR.KZ со ссылкой на Quartz.

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Трамп заявил, что в случае его избрания президентом США он создаст новую комиссию для оценки эффективности работы правительства. Ей будет поручено провести полный финансовый и операционный аудит деятельности федерального правительства и дать рекомендации по радикальным реформам.

По словам Трампа, возглавить эту комиссию может Илон Маск, который уже согласился на эту роль.

Идея создания такой комиссии была озвучена Маском в августе, когда он провел интервью с Трампом в соцсети X. Ранее Маск не раз критиковал подход американского правительства к расходам и рост федерального долга США, который за время президентства Трампа увеличился на 8,4 трлн долларов. Преемник Трампа, действующий президент Джо Байден, увеличил долг еще на 4,3 трлн долларов за три года и пять месяцев своего президентства.

Маск предложил, что комиссия может получить название Департамент эффективности государственного управления и иметь аббревиатуру DOGE, что является отсылкой к его любимой "мемной" криптовалюте.