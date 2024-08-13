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Илон Маск выразил желание поговорить с Камалой Харрис после интервью с Трампом

Опубликовано:

Камала Харрис
Камала Харрис. Фото: Andrew Harnik/Getty Images

Богатейший человек на планете Илон Маск после интервью с бывшим президентом США Дональдом Трампом выразил в соцсети X желание побеседовать в таком формате и с Камалой Харрис, передает NUR.KZ.

"Был бы рад провести интервью с Камалой (Харрис - прим. ред.) на просторах (соцсети - прим. ред.) X", - сообщил Маск.

Илон Маск провел двухчасовую беседу с Дональдом Трампом, которая транслировалась в социальной сети X, что владеет миллиардер. В разговоре Маск призвал американцев голосовать за Трампа на предстоящих президентских выборах в США и намекнул на желание возглавить правительственную комиссию, писала Русская служба Би-би-си.

Кроме того, бизнесмен заявил, что соцсеть Х подверглась массированной кибератаке в тот момент, когда там транслировали интервью.

Напомним, что недавно Трамп вернулся в соцсеть X, его аккаунт был заблокирован еще в 2021 году после штурма Капитолия.

Добавим также, что вице-президент Камала Харрис официально стала кандидатом от Демократической партии в начале августа - ее поддержали супруги Клинтоны и супруги Обама.

Первые дебаты между Харрис и Трампом должны состояться 10 сентября на телеканале ABC - оба кандидата в президенты США уже дали свое согласие на участие.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2148318-ilon-mask-vyrazil-zhelanie-provesti-intervyu-s-kamaloy-harris-posle-besedy-s-trampom/

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