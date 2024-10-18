Опрос показал, что популярность Камалы Харрис среди избирателей-афроамериканцев выросла за последний месяц

Опрос Университета Говарда показал, что Камала Харрис сохраняет лидерство среди афроамериканских избирателей в колеблющихся штатах, передает NUR.KZ со ссылкой на The Guardian.

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Исследование, проведенное с 2 по 8 октября, охватило 981 избирателя афроамериканского происхождения из таких ключевых штатов, как Аризона, Джорджия, Мичиган, Невада, Северная Каролина, Пенсильвания и Висконсин.

Согласно результатам опроса, 84% респондентов заявили, что намерены поддержать действующего вице-президента Камалу Харрис на предстоящих президентских выборах. Лишь 8% заявили о поддержке Дональда Трампа, а остальные 8% пока не определились.

Основными приоритетами для респондентов стали вопросы сохранения демократии, соблюдения избирательных прав и прозрачности выборов, за которыми следуют экономика и право на аборт.

Сравнительно с аналогичным опросом, проведенным в сентябре, в котором Харрис поддержали 82% респондентов, ее популярность среди афроамериканских избирателей продолжает расти.