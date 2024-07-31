Глава политбюро ХАМАС убит в Тегеране

Глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания был убит в Тегеране - информацию подтвердили в Корпусе стражей исламской революции, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.

По данным палестинских СМИ, Хания был убит в результате удара по его резиденции в столице Ирана.

Подчеркивается, что с заявлением по поводу гибели главы политбюро ХАМАС выступили в КСИР.

Также сообщается, что погиб один из его телохранителей.

По информации издания, движение ХАМАС в официальном заявлении также признало гибель главы политбюро.

Отметим также, что накануне армия Израиля сообщила о нанесении удара в Бейруте. Целью, предположительно, был командир "Хезболлы", ответственный за убийство израильских гражданских.

Ранее Русская служба Би-Би-Си сообщала, что 12 человек погибли в результате ракетного обстрела оккупированных Израилем Голанских высот. Предполагалось, что большую часть пострадавших составляют дети и подростки.

После этого Израиль ответил на гибель людей на футбольном поле ударами по "Хезболле" в Ливане.