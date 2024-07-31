Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Путешествия

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Глава политбюро ХАМАС убит в Тегеране

Опубликовано:

Исмаил Хания
Исмаил Хания. Фото: AFP via Getty Images

Глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания был убит в Тегеране - информацию подтвердили в Корпусе стражей исламской революции, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.

По данным палестинских СМИ, Хания был убит в результате удара по его резиденции в столице Ирана.

Подчеркивается, что с заявлением по поводу гибели главы политбюро ХАМАС выступили в КСИР.

Также сообщается, что погиб один из его телохранителей.

По информации издания, движение ХАМАС в официальном заявлении также признало гибель главы политбюро.

Отметим также, что накануне армия Израиля сообщила о нанесении удара в Бейруте. Целью, предположительно, был командир "Хезболлы", ответственный за убийство израильских гражданских.

Ранее Русская служба Би-Би-Си сообщала, что 12 человек погибли в результате ракетного обстрела оккупированных Израилем Голанских высот. Предполагалось, что большую часть пострадавших составляют дети и подростки.

После этого Израиль ответил на гибель людей на футбольном поле ударами по "Хезболле" в Ливане.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Ситуация на Ближнем Востоке
Больше по этой теме

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2142283-glava-politbyuro-hamas-ubit-v-tegerane/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie