ЦАХАЛ проверяет данные, что в секторе Газа убит лидер ХАМАС Яхья Синвар

Израильские военные сообщили, что в результате действий ЦАХАЛ в секторе Газа мог быть убит лидер группировки ХАМАС Яхья Синвар, однако эти сведения пока не подтверждены.

«В ходе операций Армии обороны Израиля в секторе Газа были ликвидированы три террориста. Армия обороны Израиля проверяет возможность того, что одним из террористов был Яхья Синвар», — сказано в заявлении ЦАХАЛ.

В сообщении также говорится, что на данном этапе личность погибших не может быть подтверждена. Согласно заявлению, в здании, где были «ликвидированы террористы», не было никаких признаков присутствия израильских заложников.

ЦАХАЛ не дал официальных сведений о том, где именно и когда была проведена операция. Израильские военные обещают позже предоставить более подробную информацию.

Вместе с тем, как сообщают информированные источники Би-би-си, уверенность, что Синвар действительно был убит, растет.

По сведениям неназванных собеседников агентства Reuters, членам израильского правительства сообщили, что лидер ХАМАС с очень высокой степенью вероятности мертв. Об этом же говорят источники израильского телеканала Channel 12.

Израильская полиция и военные в совместном заявлении сообщили, что «сейчас проводят различные исследования, необходимые для полного подтверждения».

«В полицейскую криминалистическую лабораторию поступили снимки зубов, также проводится анализ ДНК», — сказано в заявлении, которое цитирует Reuters.

У властей Израиля есть образцы ДНК Синвара, поскольку он провел много лет в израильских тюрьмах.

Израильское военное радио сообщает, что Синвар мог быть убит в результате наземной операции ЦАХАЛ в городе Рафах на юге Газы. По сведениям этого СМИ, есть визуальные свидетельства, что среди погибших был Синвар, но Израиль пытается подтвердить это при помощи исследования ДНК.

Анализ Би-би-си: что видно на кадрах, где, возможно, изображено тело Синвара

Ник Иардли, отдел Би-би-си по верификации информации (BBC Verify):

Сотрудники BBC Verify проводят немало времени, просматривая различные материалы в интернете, поступающие из сектора Газа. Поскольку у журналистов мировых СМИ нет свободного доступа в анклав, такие материалы могут быть очень важным способом оценить происходящее.

В интернете появились крайне шокирующие кадры, на которых, как утверждается, изображено тело Яхьи Синвара. На них виден мертвый мужчина с очень серьезными повреждениями головы, который лежит среди развалин. На нем надет бронежилет военного образца. На одном из изображений около тела стоят израильские военнослужащие.

Мы сравнили эти кадры с фотографиями Синвара, чтобы попытаться подтвердить, действительно ли на них изображен лидер ХАМАС. Мы обнаружили явное сходство — хотя одного этого недостаточно, чтобы независимо подтвердить достоверность изображений.

Около левого глаза на теле этого человека есть характерное пятно, похожее на родинку, которая, как мы знаем, была у Синвара. Похожими также выглядят зубы и брови. На этом этапе по изображениям нельзя достоверно судить, где именно они были сделаны.

Информации пока не слишком много, но мы продолжим собирать данные, чтобы попытаться создать более четкое представление о произошедшем.

Тем временем в четверг находящееся под контролем ХАМАС Министерство здравоохранения Газы сообщило, что в результате израильского удара по школе в районе лагеря беженцев Джабалия на севере сектора Газа были убиты по меньшей мере 19 человек, в том числе дети.

Однако израильская армия говорит, что нанесла «точечный удар» по месту, где проводилось совещание боевиков ХАМАС и палестинской группировки «Исламский джихад».

Синвар возглавил политбюро ХАМАС в августе этого года, после того, как в Тегеране в результате взрыва погиб предыдущий лидер организации Исмаил Хания. До этого Синвар руководил политбюро ХАМАС в секторе Газа.

Би-би-си подробно рассказывала, кто такой Яхья Синвар здесь.

Наряду с другими лидерами ХАМАС, Израиль считает Синвара ответственным за рейд 7 октября, в ходе которого было убито около 1200 человек и похищено более 200.

«Решение об этом отвратительном нападении принимал Яхья Синвар, — заявлял начальник штаба ЦАХАЛа Герци Халеви. — Поэтому он и все его подчиненные — покойники».

«Мясник из Хан-Юниса»: кто такой Синвар

61-летний Синвар, широко известный под именем Абу Ибрагим, родился и вырос в лагере беженцев Хан-Юнис на юге сектора Газа, где вскоре после окончания Исламского университета примкнул к группировке «Братья-мусульмане».

Впервые израильтяне арестовали Синвара в 1982 году в возрасте 19 лет за «исламистскую деятельность», второй раз — в 1985 году. Примерно в это время он завоевал доверие основателя ХАМАС шейха Ахмеда Ясина.

Через два года после основания в 1987 году движения ХАМАС он создал организацию внутренней безопасности «Аль-Мажд», которая приобрела печальную известность, выслеживая и убивая всех подозреваемых в сотрудничестве с Израилем.

Большую часть своей взрослой жизни — более 22 лет — Синвар провел в израильских тюрьмах, с 1988 по 2011 год. Время, проведенное там, в том числе в одиночной камере, похоже, еще больше радикализировало его.

В сделанном израильским правительством анализе личности Синвара во время его пребывания в тюрьме его характер описывался как «жестокий, авторитетный, влиятельный, обладающий необычными способностями к выносливости, хитрый и манипулятивный, довольствующийся малым… Хранит секреты даже в тюрьме среди других заключенных… Обладает способностью увлекать за собой толпу».

Репутация Синвара, отличавшегося безжалостностью и жестокостью, принесла ему прозвище «Мясник из Хан-Юниса».

Синвара освободили в 2011 году в рамках сделки, по которой 1027 палестинцев и израильских арабов отпустили из тюрем в обмен на одного израильского заложника — солдата ЦАХАЛ Гилада Шалита.

Сразу после выхода из тюрьмы Синвар также заключил союз с «Бригадами аль-Кассама». В 2013 году он был избран членом политбюро ХАМАС в секторе Газа, а в 2017 стал его главой.

В 2015 году Госдепартамент США официально причислил Синвара к «особо разыскиваемым международным террористам».

В мае 2021 года израильтяне нанесли авиаудары по его дому и офису в секторе Газа. В апреле 2022 года в своем телеобращении он призвал людей нападать на Израиль любыми доступными способами.