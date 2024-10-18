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Макрон призвал Израиль прекратить операции в Газе и Ливане

Опубликовано:

Эмманюэль Макрон
Эмманюэль Макрон. Кадр из видео: Youtube / Emmanuel Macron

Президент Франции Эмманюэль Макрон на пресс-конференции по итогам саммита ЕС обратился к Израилю с просьбой прекратить свои операции в Газе и Ливане, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.

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Он призвал Израиль перейти к политическому диалогу.

"Франция просит Израиль прекратить свои военные операции в Ливане, не начинать наземную операцию и уважать суверенитет страны, а также свои обязательства перед ООН, в особенности, в отношении миротворцев UNIFIL", – обратился Макрон.

По словам Макрона, ликвидация главы ХАМАС Яхьи Синвара должна стать возможностью для прекращения войны.

"Нужно прекратить военные операции, принять прекращение огня в Газе и открыть надежную политическую перспективу для израильтян и палестинцев", – цитирует издание слова президента Франции.

Накануне появилась информация о смерти главы политбюро ХАМАС Яхье Синвара - сообщалось, что он мог погибнуть в ходе операции ЦАХАЛ в Газе.

Позже Армия обороны Израиля на своем сайте официально подтвердила ликвидацию главы палестинского движения ХАМАС Яхьи Синвара. Глава МИД Израиля также опубликовал заявление по этому поводу.

Президент США Джо Байден созвонился с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху после операции в Газе, в результате которой был убит лидер ХАМАС Яхья Синвар. Он поздравил его с проведением успешной операции.

Стоит отметить, что в сентябре текущего года мы писали, что Израиль предложил главе политбюро палестинской группировки ХАМАС Яхье Синвару безопасный выход из сектора Газа в обмен на возвращение заложников и отказ движения от контроля над регионом.

Добавим также, что в конце сентября ЦАХАЛ сообщил о ликвидации лидера "Хезболлы" Хасана Насраллы. Он был убит 27 сентября во время атаки на Бейрут. Вместе с ним погибли и другие лидеры движения.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2175764-makron-prizval-izrail-prekratit-operacii-v-gaze-i-livane/

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