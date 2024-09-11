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Израиль предложил лидеру ХАМАС сделку в обмен на жизнь

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Яхья Синвар
Яхья Синвар. Фото: Yousef Masoud/SOPA Images/LightRocket/Getty Images

Израиль предложил главе политбюро ХАМАС безопасный выход из сектора Газа в обмен на заложников и отказ движения от контроля над регионом, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

Как пишет издание, ссылаясь на израильские и западные СМИ, Израиль предложил главе политбюро палестинской группировки ХАМАС Яхье Синвару безопасный выход из сектора Газа в обмен на возвращение заложников и отказ движения от контроля над регионом.

Об этом журналистам рассказал израильский координатор по делам похищенных и пропавших без вести Галь Хирш.

"Я готов предоставить безопасный выход Синвару, его семье и любому, кто захочет присоединиться к нему. Мы хотим вернуть заложников. Мы хотим демилитаризации и дерадикализации", — заявил Хирш.

Он уточнил, что выдвинул предложение пару дней назад, но не стал сообщать, каким был ответ группировки.

"Параллельно я работаю над планами B, C и D, поскольку заложников необходимо вернуть домой", — заключил Хирш.

Отмечается, что еще в мае газета The Times of Israel писала со ссылкой на двух израильских чиновников, что Синвар может находиться в тоннелях под городом Хан-Юнис на юге сектора Газа.

Напомним, в конце июля стало известно, что глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания был убит в Тегеране - информацию подтвердили в Корпусе стражей исламской революции. Сообщается, что он был убит в результате удара по его резиденции в столице Ирана.

Накануне до этого случая армия Израиля сообщила о нанесении удара в Бейруте. Целью, предположительно, был командир "Хезболлы", ответственный за убийство израильских гражданских.

После этого Иран пригрозил Израилю "суровым наказанием" за смерть главы политбюро ХАМАС.

В начале августа стало известно, что новым главой политбюро ХАМАС стал Яхья Синвар. Израиль ранее обещал "быстро устранить" его.

Яхья ас-Синвар, согласно информации на сайте Britannica, родился 29 октября 1962 года в лагере беженцев Хан-Юнис, на юге сектора Газа. С 2017 года - лидер движения ХАМАС в секторе Газа. Является одним из "вдохновителей" нападения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2159919-izrail-predlozhil-lideru-hamas-sdelku-v-obmen-na-zhizn/

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