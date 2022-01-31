Трамп обещал помиловать участников штурма Капитолия в случае победы на выборах

Дональд Трамп. Фото: Zach Gibson - Pool/Getty Images

Бывший американский президент Дональд Трамп заявил, что помилует участников штурма Капитолия, если победит на следующих президентских выборах, передает РИА Новости.

При этом экс-президент США не уточнил, будет ли он баллотироваться на прежний пост в 2024 году.

"Если я буду участвовать и одержу победу, то мы будем по справедливости обращаться с этими людьми из 6 января. Мы будем обходиться с ними справедливо, и, если потребуется помилование, мы их помилуем, потому что с ними обходятся так несправедливо", – заявил Трамп.

Напомним, 6 января сторонники Трампа ворвались в Капитолий, а затем - в зал сената в Вашингтоне, где проходили заседания, на которых должны были утвердить итоги выборов главы государства. Штурм нанес Капитолию ущерб на 1,5 млн долларов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1953753-tramp-obeschal-pomilovat-uchastnikov-shturma-kapitoliya-v-sluchae-pobedy-na-vyborah/