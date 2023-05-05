Штурм Капитолия: "Гордые парни" признаны виновными в мятеже

Протесты у Капитолия. Фото: Brent Stirton / Getty Images

Жюри присяжных в Вашингтоне признало виновными в мятеже четверых членов праворадикальной группировки "Гордые парни" (Proud Boys), которые считали себя "солдатами Трампа" и первыми пошли на штурм Капитолия 6 января 2021 года.

Виновными в мятеже и заговоре против государства (seditious conspiracy) признаны лидер "Гордых парней" Энрике Таррио и его соратники Итан Нордиэн, Закари Рел и Джозеф Биггс. Еще один "гордый парень", Доминик Пеццола, по главному пункту обвинения оправдан, но признан виновным по другим, тоже очень серьезным пунктам обвинительного заключения.

Прокуратура утверждает - и теперь с ней согласились присяжные - что "гордые парни" намеревались силой и по предварительному сговору оставить проигравшего выборы Дональда Трампа у власти.

Согласно выводам следствия, Нордиэн, Рел, Биггс и Пеццола, как и еще более ста "гордых парней", предварительно сговорившись, 6 января собрались в Вашингтоне во время выступления Трампа и, координируя свои действия по рации, отправились к Капитолию.

Их лидер Таррио в Вашингтоне 6 января отсутствовал, но о своем участии в этом сговоре, по мнению прокуратуры и присяжных, сам же достаточно ясно заявлял публично.

"Подсудимые считали себя армией Дональда Трампа, воюющей за то, чтобы оставить их вождя у власти, невзирая на закон и мнение судов", - сказал в суде представитель министерства юстиции Конор Малроу.

"Этот вердикт подкрепляет точку зрения властей США, согласно которой произошедшее в тот день было не беспорядками, вышедшими из-под контроля, а заранее планировавшейся акцией, целью которой было свержение демократии", - отмечает корреспондент Би-би-си по Северной Америке Номия Икбаль.

Митинг и штурм

6 января 2021 года в здании парламента США на Капитолии в Вашингтоне должна была состояться церемония утверждения результатов выборов президента, на которых победил демократ Джо Байден. Проигравший республиканец Дональд Трамп и самые верные его сторонники утверждали (и продолжают утверждать) без каких-либо реальных оснований, что результаты выборов были сфальсифицированы.

Трамп в тот день выступил на митинге своих сторонников и призвал их сражаться за него, после чего те отправились на Капитолий и, прорвав цепи охраны, ворвались в здание и устроили там погром.

Приговоры участникам этого штурма начали выносить еще весной 2022 года, а всего по событиям 6 января было заведено более тысячи дел.

В конце ноября 2022 года с такой же, как у "гордых парней", формулировкой - seditious conspiracy, то есть "мятеж и заговор против государства" или "заговор с целью мятежа" - был признан виновным Стюарт Родс, лидер другой группировки воинствующих ультраправых, "Хранители клятвы" (Oath Keepers). Трех соратников Родса, однако, по этому пункту оправдали.

В штурме Капитолия участвовали обе группировки, хотя они и недолюбливали друг друга.

Организацию Proud Boys основал в 2016 году канадско-британский правый активист Гэвин Макиннес.

Они часто носят черно-желтые футболки-поло и красные бейсболки с лозунгом Трампа Make America Great Again ("Вернем Америке величие") и называют себя "белыми шовинистами, которые отказываются извиняться за то, что создали современный мир".

"Гордые парни" заявляют, что борются с нелегальной иммиграцией и иммигрантами, а также устраивают уличные драки с левыми радикалами из движения "антифа".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2019477-shturm-kapitoliya-gordye-parni-priznany-vinovnymi-v-myatezhe/