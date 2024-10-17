Трамп назвал себя "отцом ЭКО"

Кандидат в президенты США Дональд Трамп на одном из собраний назвал себя "отцом экстракорпорального оплодотворения" (ЭКО), передает NUR.KZ со ссылкой на The New York Times.

По данным издания, экс-президент США и кандидат на эту должность Дональд Трамп выступил на собрании, посвященном проблемам женщин, где буквально назвал себя "отцом ЭКО".

"Мы действительно являемся партией ЭКО. Демократы пытались нападать на нас за это, но мы выступаем за ЭКО - даже больше, чем они", - сказал Трамп на собрании.

По мнению NYT, это вызывает удивление, так как именно республиканцы в Конгрессе дважды голосовали против закона, защищающего ЭКО. Кроме того, судьи, назначенные Трампом, добились отмены решения по делу Роу против Уэйда, что открыло двери для возможных ограничений ЭКО.

Между тем пресс-секретарь предвыборной кампании Трампа Каролин Ливитт заявила, что слова Трампа про "отца ЭКО" было "шуткой, которую Трамп сделал, когда с энтузиазмом отвечал на вопрос". Но она не ответила, поддерживает ли Трамп законопроект, заблокированный республиканцами.

Кроме того, во время собрания Трамп описал своих политических оппонентов как "внутреннего врага", который представляет большую угрозу, чем иностранные противники. Камала Харрис, назвала эти заявления "ненормальными" и прокомментировала его слова на тему ЭКО.

"Он должен взять на себя ответственность за то, что каждая третья женщина в Америке живет в штате, где аборты запрещены Трампом. Он должен взять на себя ответственность за то, что пары, которые молятся, надеются и работают над созданием семьи, были так разочарованы и пострадали из-за того, что процедуры ЭКО теперь оказались под угрозой", - сказала Харрис.

Напомним, в апреле текущего года суд Аризоны признал действующим давний запрет на аборты. По данным Русской службы Би-би-си, это могло сыграть против Трампа.

Недавно американские СМИ опубликовали результаты опросов перед выборами президента Соединенных Штатов Америки. По их результатам Трамп опережает Харрис лишь в семи "колеблющихся" штатах.

Также Дональд Трамп недавно заявил, что победил в двух последних дебатах. По его словам, он лидирует в опросах среди населения.

Мы также писали, что ранее экс-президент США вернулся в городок Батлер в штате Пенсильвания для продолжения предвыборного митинга, который 13 июля закончился для него попыткой покушения. На мероприятии его публично поддержал миллиардер Илон Маск.

Добавим, президентские выборы в США состоятся 5 ноября 2024 года и станут 60-ми по счету в истории страны. На этих выборах будет избран 47-й президент США.