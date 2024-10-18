Доклад: Секретной службе США срочно нужны реформы, иначе будут новые покушения

Секретной службе США необходимы фундаментальные изменения — в противном случае попытки покушений на первых лиц будут продолжаться, говорится в докладе независимой комиссии, которая анализировала покушение на кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа в июле этого года.

«Секретная служба нуждается в фундаментальной реформе для выполнения своей миссии. Без этой реформы, по мнению независимой комиссии, случай в Батлере может повториться», — говорится в документе, направленном главе Министерства внутренней безопасности США (DHS) Алехандро Майоркасу.

В 52-страничном отчете, в частности, содержится призыв «как можно скорее» отстранить некоторых руководителей высшего звена и привлечь в руководство спецслужбой специалистов со стороны.

Авторы доклада высоко оценили работу агентов, которые защищают многих высокопоставленных чиновников страны, рискуя жизнями, но отметили ряд недостатков в руководстве и культуре агентством.

В документе, в частности, говорится о «тревожном отсутствии критического мышления» среди сотрудников и об их нежелании «открыто высказываться», а также отсутствии коммуникации между агентами и сотрудниками других правоохранительных органов при охране важных мероприятий.

В отчете содержатся как конкретные рекомендации, связанные с обеспечением безопасности и обучением сотрудников, так и общие, которые касаются работы Секретной службы в целом.

В составлении доклада принимали участие четыре человека:

Марк Филип — юрист, который занимал должность заместителя генпрокурора США при Джордже Буше-младшем, а до этого был окружным судьей в Иллинойсе

— юрист, который занимал должность заместителя генпрокурора США при Джордже Буше-младшем, а до этого был окружным судьей в Иллинойсе Дэвид Митчелл — полицейский, который прослужил в органах более 50 лет, половину из этого срока — в полицейском управлении в штате Мэриленд

— полицейский, который прослужил в органах более 50 лет, половину из этого срока — в полицейском управлении в штате Мэриленд Джанет Наполитано — бывшая министр внутренней безопасности США (при Бараке Обаме) и бывшая губернатор, а затем генпрокурор Аризоны

— бывшая министр внутренней безопасности США (при Бараке Обаме) и бывшая губернатор, а затем генпрокурор Аризоны Фрэнсис Таунсенд — бывшая советница президента США по внутренней безопасности и борьбе с терроризмом

В докладе говорится, что первые шаги по смене руководства Секретной службы уже сделаны: бывший директор агентства Кимберли Читл ушла в отставку в июле на фоне давления со стороны обеих основных партий.

Перед этим на напряженных слушаниях в Конгрессе она назвала покушение на Трампа самым серьезным провалом спецслужбы за десятилетия, но изначально отказалась покидать пост, сделав это день спустя.

«Комиссия согласилась с тем, что провал такого масштаба, который произошел в Батлере 13 июля, требует изменений как можно скорее, в том числе в руководстве Секретной службы и других отделах. Многие из проблем, которые были выявлены в этом отчете, […] напрямую или косвенно связаны с культурой. Обновление руководства будет способствовать решению этих проблем», — пишут авторы доклада.

Сейчас Секретной службой руководит исполняющий обязанности директора Рональд Лоу.

«Комиссия твердо убеждена в важности того, чтобы: (a) новое руководство приходило извне, а не продвигалось по службе изнутри; и (б) — вновь избранному директору было разрешено привлекать команду руководителей, которую он или она считает наиболее подходящей», — добавляется в докладе.

Лоу сказал, что агентство внимательно изучит выводы комиссии.