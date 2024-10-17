Кандидат на пост вице-президента США предложил вернуть Байдена в предвыборную гонку
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Джей Ди Вэнс, который в настоящий момент является кандидатом на пост вице-президента США от республиканцев, предложил Демпартии вернуть Байдена в предвыборную гонку, передает NUR.KZ.
Об этом политик написал у себя в микроблоге в соцсети Х.
"Моим друзьям-демократам: возможно, вам стоит подумать об обмене Камалы Харрис на Джо Байдена", – заявил Вэнс.
Свое предложение политик никак аргументировать не стал.
Напомним, президентские выборы в США состоятся 5 ноября 2024 года и станут 60-ми по счету в истории страны. На этих выборах будет избран 47-й президент США.
Добавим, что прошлые выборы президента состоялись в 2020 году. Победу на них одержал Джо Байден.
Нынешний глава Белого дома намеревался переизбираться на второй срок, однако был вынужден сняться с гонки и уступить место кандидата в Белый дом от демократов своему вице-президенту Камале Харрис.
В конце августа Харрис официально стала кандидатом от Демпартии США в президентской гонке.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2175458-kandidat-na-post-vice-prezidenta-ssha-predlozhil-vernut-baydena-v-predvybornuyu-gonku/
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