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Кандидат на пост вице-президента США предложил вернуть Байдена в предвыборную гонку

Опубликовано:

Джо Байден
Джо Байден. Фото: Kevin Dietsch / Getty Images

Джей Ди Вэнс, который в настоящий момент является кандидатом на пост вице-президента США от республиканцев, предложил Демпартии вернуть Байдена в предвыборную гонку, передает NUR.KZ.

Об этом политик написал у себя в микроблоге в соцсети Х.

"Моим друзьям-демократам: возможно, вам стоит подумать об обмене Камалы Харрис на Джо Байдена", – заявил Вэнс.

Свое предложение политик никак аргументировать не стал.

Напомним, президентские выборы в США состоятся 5 ноября 2024 года и станут 60-ми по счету в истории страны. На этих выборах будет избран 47-й президент США.

Добавим, что прошлые выборы президента состоялись в 2020 году. Победу на них одержал Джо Байден.

Нынешний глава Белого дома намеревался переизбираться на второй срок, однако был вынужден сняться с гонки и уступить место кандидата в Белый дом от демократов своему вице-президенту Камале Харрис.

В конце августа Харрис официально стала кандидатом от Демпартии США в президентской гонке.

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Президентские выборы в США
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2175458-kandidat-na-post-vice-prezidenta-ssha-predlozhil-vernut-baydena-v-predvybornuyu-gonku/

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