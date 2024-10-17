Кандидат на пост вице-президента США предложил вернуть Байдена в предвыборную гонку

Джей Ди Вэнс, который в настоящий момент является кандидатом на пост вице-президента США от республиканцев, предложил Демпартии вернуть Байдена в предвыборную гонку, передает NUR.KZ.

Об этом политик написал у себя в микроблоге в соцсети Х.

"Моим друзьям-демократам: возможно, вам стоит подумать об обмене Камалы Харрис на Джо Байдена", – заявил Вэнс.

Свое предложение политик никак аргументировать не стал.

Напомним, президентские выборы в США состоятся 5 ноября 2024 года и станут 60-ми по счету в истории страны. На этих выборах будет избран 47-й президент США.

Добавим, что прошлые выборы президента состоялись в 2020 году. Победу на них одержал Джо Байден.

Нынешний глава Белого дома намеревался переизбираться на второй срок, однако был вынужден сняться с гонки и уступить место кандидата в Белый дом от демократов своему вице-президенту Камале Харрис.

В конце августа Харрис официально стала кандидатом от Демпартии США в президентской гонке.