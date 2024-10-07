Израильская армия штурмом взяла палестинский город Дженин

На рассвете в понедельник, 7 октября, израильские военные штурмом взяли палестинский город Дженин на западном берегу реки Иордан, передает NUR.KZ со ссылкой на иностранное СМИ.

На сайте палестинского информагентства Wafa.ps сообщается, что израильтяне штурмовали восточную часть Дженина с применением военной техники и бульдозеров.

Также указывается, что военные силы Израиля окружили правительственную больницу Дженина и перекрыли ведущие к ней дороги.

Еще сообщается, что в это же время израильтяне штурмовали город Тулькарм, аналогично расположенный на Западном берегу реки Иордан. По данным издания, военная техника ворвалась в город с запада и проехала по его улицам, осадив государственную больницу.

"Позднее оккупационные силы направили в город дополнительные военные подкрепления в сопровождении двух тяжелых бульдозеров и начали сносить бульдозерами участки в районе кольцевой развязки Аль-Алими на западе, кольцевой развязки Аль-Юнис на севере и кольцевой развязки Актаба на востоке, разрушая там инфраструктуру", - пишут авторы статьи.

Отмечается, что в городе выставлены дозоры израильтян, но о задержанных жителях Тулькарма пока не сообщается.

Напомним, Армия обороны Израиля в ночь на 1 октября сообщила о начале сухопутной операции на юге Ливана. ЦАХАЛ заявил, что проводит "ограниченные" рейды против военизированной группировки "Хезболла" в приграничном районе.

Через некоторое время Иран запустил сотни ракет по территории Израиля. На происшествие отреагировал премьер-министр Биньямин Нетаньяху. Он назвал удары большой ошибкой Ирана и пригрозил ответом на атаку.

В самом Иране же удары по Израилю назвали самообороной и объявили о их завершении.

Позже стало известно, что Израиль начал направлять новые войска для участия в наземной операции в Ливане.

После этого еще несколько раз сообщалось, что Израиль нанес удары по Бейруту. В частности, об одном ударе сообщалось 3 октября, через день, 4 октября, СМИ писали, что на южной окраине Бейрута в районе международного аэропорта имени Рафика Харири вновь прогремели взрывы.

В ночь на 5 октября в Бейруте снова раздались мощные взрывы. По данным западных СМИ, удары следовали один за другим практически непрерывно в течение как минимум получаса.

6 октября стало известно, что Иран временно полностью закрыл воздушное пространство. Отмечалось, что в предыдущий раз такое распоряжение власти дали перед массированным ударом по Израилю.

7 октября армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что нанесла удары по штаб-квартире разведки ливанского движения "Хезболла" в Бейруте.