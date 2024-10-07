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"На 69% больше ругательств": NYT сообщила о признаках старения Трампа после анализа его речи

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Дональд Трамп
Дональд Трамп. Фото: Spencer Platt / Getty Images

Речи Трампа стали более мрачными, длинными, гневными, менее целенаправленными, более богохульными и бессвязными, сообщили американские СМИ, проведя анализ выступлений кандидата в президенты.

Издание The New York Times отмечает, что после выхода Байдена из предвыборной гонки Трамп в свои 78 лет стал старейшим кандидатом на пост президента от крупной партии в истории. Проведя компьютерный анализ выступлений Трампа с 2015 года по наши дни, журналисты заявили, что в них многое изменилось за последние годы.

"Он всегда был рассудительным и часто не был привязан к истине, но с течением времени его речи стали мрачнее, жестче, длиннее, злее, менее целенаправленными, более богохульными и все больше зацикленными на прошлом", - пишут авторы статьи.

По данным компьютерного анализа, речи Трампа теперь длятся в среднем 82 минуты по сравнению с 45 минутами в 2016 году.

Пропорционально он использует на 13% больше фраз типа "всегда" и "никогда", чем восемь лет назад, что некоторые эксперты считают признаком преклонного возраста.

Также он использует на 32% больше негативных слов, чем позитивных, по сравнению с 21% в 2016 году, что может быть еще одним показателем когнитивных изменений.

Кроме того, Трамп использует ругательства на 69% чаще, чем когда он впервые баллотировался: тенденция, которая может отражать то, что эксперты называют расторможенностью.

Отмечается, что Трамп часто обращается к 1980-м и 1990-м годам, когда он был в расцвете сил, подпитываемом таблоидами. Он цитирует вымышленных персонажей той эпохи, таких как Ганнибал Лектер из "Молчания ягнят", спрашивает сторонников, помнят ли они высадку в Нью-Йорке Чарльза Линдберга, который на самом деле приземлился в Париже и задолго до рождения Трампа.

"Он, кажется, сбит с толку современными технологиями, предполагая, что "большинство людей понятия не имеют, что, черт возьми, такое приложение для телефона" в стране, где 96% людей владеют смартфоном", - пишут авторы статьи.

Трамп отметает любые подобные опасения в обществе и настаивает, что он прошел когнитивные тесты.

"Я два часа обхожусь без телесуфлеров, и если я говорю хоть одно слово немного не так, они говорят: "У него когнитивные нарушения", - пожаловался он на недавнем митинге.

Вопрос, насколько возросшую бессвязность его речей можно отнести к возрасту, неоднозначен, отмечают авторы.

"У Трампа всегда был характерный стиль речи, который развлекал и очаровывал сторонников, даже когда критики называли его оторванным от реальности. Действительно, вопросы о психическом здоровье Трампа поднимались годами", - говорится в статье.

В пример приводят Джона Ф. Келли, второго главу аппарата Белого дома при Трампе. Он был настолько убежден в психологической неуравновешенности начальства, что купил книгу под названием "Опасный случай Дональда Трампа", написанную 27 специалистами по психическому здоровью, чтобы попытаться лучше понять своего босса, и во время президентства Трампа стал называть Белый дом "Crazytown".

Кроме того, собственная племянница бывшего президента США, Мэри Л. Трамп, клинический психолог, написала книгу, в которой описала расстройства, которые, по ее мнению, у него были.

Отмечается также, что, согласно анализу, речи Трампа никогда не были сложными по терминологии и оборотам.

"Трамп говорит на уровне четвертого класса, что ниже, чем у его соперников, таких как губернатор Рон ДеСантис из Флориды, который говорит на уровне восьмого класса, что примерно соответствует среднему уровню для современных президентов", - пишут авторы.

NYT подчеркивает, что уровень сложности речей Трампа остается относительно стабильным и не снижается в последние годы. Но опасения по поводу его возраста усилились сейчас, когда многие во время его выступлений и интервью замечают забывчивость, оговорки и путаницу, внезапные вспышки неконтролируемого гнева кандидата в президенты США.

Напомним, оговорками и ошибками известен действующий президент США Джо Байден. В сентябре он по ошибке назвал Южную Корею Северной. В феврале 2022 года Байден во время интервью по ошибке назвал Афганистан Украиной. Затем нечаянно упомянул Ирак и извинился за оплошность. Позже он перепутал украинцев с иранцами.

В январе этого года президент США, выступая на ужине демократической партии, оговорился, назвав Трампа "действующим президентом". В феврале Байден рассказал, что недавно встретился с Франсуа Миттераном, президентом Франции, который умер в 1996 году. Позже он назвал Си Цзиньпина российским лидером, а на саммите НАТО в июле перепутал Зеленского с Путиным.

После дебатов Байдена с Трампом летом этого года его риторику местные СМИ оценили как "путаную речь 81-летнего дедушки, кем он и является". При этом отмечалось, что почти две трети опрошенных американцев считают, что и Трамп, и Байден слишком стары для этой работы.

По выходу Байдена из предвыборной гонки соперником Трампа стала Камала Харрис. Русская служба Би-би-си сообщала, что на момент к концу сентября в среднем кандидат от Демократической партии Камала Харрис опережает Трампа в общенациональных опросах (Харрис - 48%, Трамп - 46%). При этом сам Трамп заявлял, что в случае поражения больше не планирует баллотироваться на пост.

Президентские выборы в США состоятся 5 ноября 2024 года и станут 60-ми по счету в истории страны. На этих выборах будет избран 47-й президент США.

Прошлые выборы президента состоялись в 2020 году. Победу на них одержал Джо Байден. Тогда бывший президент Дональд Трамп не признал поражение и утверждал, что выборы "были украдены".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2170749-na-69-bolshe-rugatelstv-nyt-soobshchila-o-priznakah-stareniya-trampa-posle-analiza-ego-rechi/

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