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Байден оговорился, назвав Трампа "действующим президентом" США (видео)

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Джо Байден
Джо Байден. Фото: Sean Rayford/Getty Images

Президент США Джо Байден выступая на ужине демократической партии в Южной Каролине оговорился, назвав Трампа "действующим президентом", передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.

Отметим, что Байден нередко вызывает обсуждения в Сети своими оговорками на сцене. На этот раз он назвал своего предшественника Дональда Трампа "действующим" американским лидером.

"Вскоре мы увидим настоящие доказательства того, что у американских потребителей вернется настоящая уверенность в экономике. Знаете, кто еще это увидит: Дональд Трамп. Видели, что он недавно сказал? Он сказал, что хочет, чтобы экономика разрушилась в этом году. Действующий президент, прости Господи", – заявил Джо Байден.

Затем он продолжил, называя Трампа уже "бывшим президентом" и указывая, что никто из американцев не должен желать краха экономике страны.

Байден также заявил, что некоторые высказывания Трампа злят его, и извинился за потерянное самообладание.

Напомним, в начале января в своей первой предвыборной речи 2024 года президент США Джо Байден предупредил избирателей об опасностях, грозящих стране в случае возвращения к власти своего вероятного оппонента Дональда Трампа.

Байден назвал Трампа "фундаментальной угрозой американской демократии" и напомнил о нападении на Капитолий.

Отметим, что с момента избрания президентом США Джо Байден не раз попадал в курьезные ситуации. Например, в 2021 году Джо Байден спутал Барака Обаму с Дональдом Трампом и обвинил в этой ошибке "фрейдистскую оговорку".

Затем в 2022 году во время интервью с NBC Байден перепутал Украину с Афганистаном, затем – перепутал украинцев с иранцами.

В апреле 2022 года во время выступления в штате Орегон, не сумев правильно произнести фамилию конгрессмена Эрла Блюменауэра, Байден в шутку заявил, что его можно называть "Биденом".

Через год, в апреле 2023 года, он посетил город Роллинг Форк в штате Миссисипи, который тогда пострадал от разрушительного торнадо. Выступая с речью перед горожанами, Байден случайно оговорился и дважды назвал город Роллинг Форк "Роллинг Стоун", что вызывает ассоциации с известной британской рок-группой Rolling Stones.

Также в сентябре прошлого года на саммите G20 Байден дважды не смог правильно назвать имя наследного принца Саудовской Аравии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2057885-bayden-ogovorilsya-nazvav-trampa-deystvuyuschim-prezidentom-ssha-video/

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