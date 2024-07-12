Байден вновь оскорбительно высказался о Путине после саммита НАТО

На пресс-конференции после саммита НАТО президент США назвал президента РФ "кровавым безумцем". Но добавил, что поговорил бы с Путиным, если бы тот позвонил ему, передает ТАСС.

На прошедшей после саммита НАТО пресс-конференции, трансляция которой шла на официальном Youtube-канале Белого Дома, Джо Байден вновь оскорбительно высказался в адрес Путина.

"Всех, кто думал, что время НАТО миновало, ждало жестокое разочарование, и Путин вторгся на Украину. Некоторые из старейших, глубочайших страхов Европы вернулись к жизни, ведь двинулся маршем кровожадный безумец", - цитируется его высказывание на сайте ТАСС.

Ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в комментарии телеканалу Al Arabiya отметил, что "заявления президента США о Путине только вредят собственной репутации Байдена", а "Путин не реагирует на такое хамство, поэтому не будет отвечать подобным образом".

При этом в продолжении пресс-конференции после саммита НАТО американский лидер добавил, что, хотя сейчас у него нет веских оснований говорить с Путиным и он считает, что президент РФ "мало на что готов пойти в плане изменения своего поведения", он поговорил бы с ним в случае, если бы Путин ему позвонил.

В этом контексте издание напоминает, что 26 июня пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил журналистам, что Путин пока не планирует телефонный разговор с Байденом. Его спросили об этом в контексте разговора министра обороны РФ Андрея Белоусова с главой Пентагона Ллойдом Остином.