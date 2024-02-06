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Байден сообщил о недавней встрече с президентом Франции, который умер 28 лет назад

Опубликовано:

Джо Байден
Джо Байден. Фото: Sean Rayford/Getty Images

Американский лидер Байден рассказал, что недавно встретился с Франсуа Миттераном, президентом Франции, который в 1996 году, передает NUR.KZ со ссылкой на Fox News.

"Президент Байден сообщил собравшимся в воскресенье в Лас-Вегасе, что недавно встретился с Франсуа Миттераном, президентом Франции, который умер уже почти 30 лет назад", – говорится в публикации.

Как пишет издание, Байден рассказал историю о встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном во время саммита G7 в Великобритании.

"Я сел и сказал: "Америка вернулась". И Миттеран из Германии – я имею в виду из Франции – посмотрел на меня и сказал: "Ну и на сколько же она вернулась?" – сказал президент США.

Добавим, что по информации ТАСС, Франсуа Миттеран дважды занимал должность президента Франции с 1981 по 1995 год. Его президентство стало самым продолжительным за всю историю страны – 14 лет. Он умер в 1996 году в возрасте 79 лет.

Между тем напомним, что с начала года это не первая оговорка Джо Байдена. Ранее он, выступая на ужине демократической партии в Южной Каролине, оговорился, назвав Трампа "действующим президентом".

А в декабре прошлого года американский президент заявил, что его отец, умерший в 2002 году, пережил атаку группировки ХАМАС в Израиле 7 октября.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2059294-bayden-soobschil-o-nedavney-vstreche-s-prezidentom-frantsii-kotoryy-umer-28-let-nazad/

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