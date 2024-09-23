Трамп сделал заявление на случай поражения в выборах президента США

Экс-президент США и кандидат на этот пост от республиканцев Дональд Трамп заявил, что в случае поражения больше не планирует баллотироваться на пост, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

Об этом Трамп заявил в эфире передачи Full Measure. Журналистка Шэрил Аткинсон спросила у Трампа, собирается ли он баллотироваться на выборах 2028 года, если проиграет в этом году.

"Нет, я так не думаю. Я думаю, что <...> на этом все закончится. Я этого совсем не вижу. Я думаю, надеюсь, что мы добьемся успеха (на этих выборах)", — ответил республиканец.

До этого Трамп говорил, что не будет участвовать в следующих выборах в случае переизбрания.

Напомним, теледебаты кандидатов в президенты США Дональда Трампа и Камалы Харрис состоялись вечером 10 сентября в прямом эфире ABC News. Дебаты прошли менее чем за два месяца до выборов. Кандидаты обменялись взаимными обвинениями во лжи, говорили о проблемах в экономике, войне в Украине, вопросе абортов, незаконной миграции, войне Израиля с ХАМАС и других темах.

Мы писали о ряде колких замечаний, которые сделали кандидаты на дебатах в адрес друг друга. Кандидат от демократов, Харрис, заявила что мировые лидеры насмехаются над Трампом, а военное командование считает его "позорищем". Трамп же в рамках дебатов назвал своего противника марксисткой. Харрис рассмеялась в ответ на это заявление.

Позже Трамп сравнил Харрис с проигравшим боксером и отказался от новых дебатов. Отмечается, что сама Харрис ранее в своем аккаунте в соцсети Х написала, что им следует встретиться на дебатах еще раз

Добавим, президентские выборы в США состоятся 5 ноября 2024 года и станут 60-ми по счету в истории страны. На этих выборах будет избран 47-й президент США.

20 сентября Русская служба Би-би-си опубликовала материал с данными опросов американцев к этому дню. В среднем кандидат от Демократической партии Камала Харрис опережает Трампа в общенациональных опросах (Харрис - 48%, Трамп - 46%).

Прошлые выборы президента состоялись в 2020 году. Победу на них одержал Джо Байден. Тогда бывший президент Дональд Трамп не признал поражение и утверждал, что выборы "были украдены".