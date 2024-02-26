"Он станет главой России": Байден перепутал Си Цзиньпина и Путина

Американский президент Джо Байден, выступая на ежегодной Национальной ассоциации губернаторов, назвал Си Цзиньпина российским лидером, передает NUR.KZ со ссылкой на Sky News Australia.

Президент США Джо Байден во время выступления на ежегодной Национальной ассоциации губернаторов перепутал Китай с Россией, рассказывая историю, когда он был вице-президентом.

По словам Байдена, в то время экс-глава Белого дома Барак Обама попросил его сблизиться с председателем КНР Си Цзиньпином.

"Я много времени провел с Си Цзиньпином. Это тот, с которым у меня полно разногласий. И когда я был вице-президентом, мой президент сказал мне, что хотел бы, чтобы я познакомился с Си Цзиньпином. Потому что было ясно, что он станет главой России... Китая, и у нас в то время были проблемы с Россией и другими странами", – сказал он.

Также, как отметил действующий лидер США, в тот период он прошел с Цзиньпином 27 тысяч километров – как по Китаю, так и по США.

Напомним, в декабре американский президент Джо Байден заявил, что его отец, умерший в 2002 году, пережил атаку группировки ХАМАС в Израиле 7 октября.

В январе президент США Джо Байден, выступая на ужине демократической партии в Южной Каролине, оговорился, назвав Трампа "действующим президентом".

В начале февраля Байден выступил с неанонсированным ранее обращением к нации. Главная тема обращения – доклад спецпрокурора Хура. В частности, президента США возмутила часть отчета спецпрокурора о ненадлежащем хранении американским лидером документов, в которой глава США назван "пожилым мужчиной с проблемами с памятью".

Вице-президент Камала Харрис назвала сделанное Хуром описание Байдена как пожилого человека с плохой памятью "неоправданным, неточным и неуместным".