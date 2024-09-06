Байден по ошибке назвал Южную Корею Северной
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Во время выступления в Висконсине президент США Джо Байден оговорился и перепутал Северную Корею с Южной, но быстро исправился, передает NUR.KZ со ссылкой на CNBC Television.
Во время своей речи Байден затронул тему производства компьютерных чипов.
"Они нужны для всего - от автомобильных двигателей до оружия", - сказал он, добавив, что в США был принят соответствующий закон о компьютерных чипах.
Также лидер США оговорился и сказал, что посещал КНДР для консультаций по их производству, однако тут же исправился.
"Я ездил по всему миру - от Северной Кореи... Южной Кореи и в другие страны, чтобы добиться открытия здесь (в США - прим. ред.) заводов по производству компьютерных чипов", - заявил он.
Выступление опубликовано на YouTube-канале CNBC TV.
Напомним, в феврале 2022 года Байден во время интервью по ошибке назвал Афганистан Украиной. Затем нечаянно упомянул Ирак и извинился за оплошность. Позже он перепутал украинцев с иранцами.
В январе этого года президент США, выступая на ужине демократической партии, оговорился, назвав Трампа "действующим президентом". В феврале Байден рассказал, что недавно встретился с Франсуа Миттераном, президентом Франции, который умер в 1996 году.
Позже он назвал Си Цзиньпина российским лидером, а на саммите НАТО в июле перепутал Зеленского с Путиным.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2157958-bayden-pereputal-yuzhnuyu-koreyu-s-kndr-video/