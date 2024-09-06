Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Байден по ошибке назвал Южную Корею Северной

Опубликовано:

Джо Байден
Джо Байден. Фото: Samuel Corum/Sipa/Bloomberg/Getty Images

Во время выступления в Висконсине президент США Джо Байден оговорился и перепутал Северную Корею с Южной, но быстро исправился, передает NUR.KZ со ссылкой на CNBC Television.

Во время своей речи Байден затронул тему производства компьютерных чипов.

"Они нужны для всего - от автомобильных двигателей до оружия", - сказал он, добавив, что в США был принят соответствующий закон о компьютерных чипах.

Также лидер США оговорился и сказал, что посещал КНДР для консультаций по их производству, однако тут же исправился.

"Я ездил по всему миру - от Северной Кореи... Южной Кореи и в другие страны, чтобы добиться открытия здесь (в США - прим. ред.) заводов по производству компьютерных чипов", - заявил он.

Выступление опубликовано на YouTube-канале CNBC TV.

Напомним, в феврале 2022 года Байден во время интервью по ошибке назвал Афганистан Украиной. Затем нечаянно упомянул Ирак и извинился за оплошность. Позже он перепутал украинцев с иранцами.

В январе этого года президент США, выступая на ужине демократической партии, оговорился, назвав Трампа "действующим президентом". В феврале Байден рассказал, что недавно встретился с Франсуа Миттераном, президентом Франции, который умер в 1996 году.

Позже он назвал Си Цзиньпина российским лидером, а на саммите НАТО в июле перепутал Зеленского с Путиным.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2157958-bayden-pereputal-yuzhnuyu-koreyu-s-kndr-video/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie