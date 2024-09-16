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Трамп выступил с заявлением после вероятной попытки покушения

Опубликовано:

Дональд Трамп
Дональд Трамп. Фото: Brandon Bell/Getty Images

Дональд Трамп высказался о произошедшем у гольф-клуба Trump International. Политик сделал заявление в своей соцсети Truth Social, передает NUR.KZ.

"Я хотел бы поблагодарить всех за вашу заботу и добрые пожелания - это был, безусловно, интересный день! Самое главное, я хочу поблагодарить Секретную службу США, шерифа Рика Брэдшоу и его офис храбрых и преданных патриотов, а также всю правоохранительную систему за невероятную работу, проделанную сегодня в Trump International, чтобы обеспечить мою безопасность", - написал экс-президент.

По его словам, была проделана замечательная работа.

Возможное покушение на Дональда Трампа

Рядом с гольф-клубом, где кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп играл в гольф, прозвучали выстрелы. Трамп был в нескольких сотнях метров от места стрельбы. В ФБР заявили что инцидент выглядит как попытка покушения.

После президент США Джо Байден выступил с заявлением. По его словам, сейчас идет активное расследование произошедшего. Он также поблагодарил Секретную службу за их работу.

С заявлением также выступила и вице-президент США Камала Харрис, которая в настоящее время является оппонентом Трампа в гонке за президентское кресло. Она заявила, что глубоко встревожена произошедшим.

Кроме того, СМИ назвали имя мужчины, который проходит подозреваемым по делу о возможном покушении на Дональда Трампа. По данным журналистов, полиция задержала 58-летнего Райана Уэсли Раута. Также были опубликованы его фотографии.

Покушение на Дональда Трампа 13 июля 2024 года

13 июля в бывшего главу США и нынешнего кандидата в президенты Дональда Трампа выстрелили во время выступления в штате Пенсильвания. Его ранили. Выстрел был совершен снайпером с крыши недалеко от места проведения встречи. Нападавшего на месте застрелили сотрудники Секретной службы. При этом сообщалось, что один из участников встречи погиб, а еще двое получили тяжелые ранения.

Позже в Сети появилось видео с предполагаемым стрелком, который совершил покушение на экс-президента США Дональда Трампа. На видео мужчина заявляет, что "ненавидит республиканцев и ненавидит Дональда Трампа".

В свою очередь Дональд Трамп опубликовал заявление после покушения на него. Он поблагодарил Секретную службу и правоохранительные органы за быстрое реагирование, выразил соболезнования семье убитого стрелка и рассказал о своем состоянии.

После этого директор Секретной службы США Кимберли Читл подала в отставку. На слушаниях в Конгрессе Читл назвала покушение на бывшего президента и кандидата на ноябрьских выборах от республиканцев Трампа самым серьезным провалом за последние десятилетия.

21 августа Трамп провел первый после покушения предвыборный митинг на открытом воздухе - он состоялся в Эшборо. Вокруг трибуны было установлено пуленепробиваемое стекло.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2161750-tramp-vystupil-s-zayavleniem-posle-popytki-pokusheniya/

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