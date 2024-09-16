Стрельба у гольф-клуба Трампа: СМИ назвали имя предполагаемого нападавшего

СМИ назвали имя мужчины, который проходит подозреваемым по делу о втором покушении Дональда Трампа. По данным журналистов, полиция задержала 58-летнего Райана Уэсли Раута.

По данным издания "New York Post", источники в правоохранительных органах опознали подозреваемого как 58-летнего Райана Уэсли Раута. Сообщается, что Раут имел судимость в Северной Каролине, часто писал о политике и делал пожертвования исключительно кандидатам от Демократической партии и на благотворительные цели, начиная с 2019 года.

Журналист Кэрол Маркович на своей странице в X написала, что социальные сети мужчины заполнены постами в поддержку Украины, Тайваня и антиизраильской темой. Также она опубликовала фото мужчины.

Fox News со ссылкой на свои источники также называет имя Райана Уэсли Раута. Кроме того, шериф округа подтвердил подлинность фотографии, сделанной во время ареста Раута.

Сообщается, что Раут якобы был вооружен АК-47. Также, по данным издания, в момент задержания Раут был "отстраненным и равнодушным" и не спрашивал о причинах ареста.

Напомним, ранее рядом с гольф-клубом, где кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп играл в гольф, прозвучали выстрелы. Трамп был в нескольких сотнях метров от места стрельбы. В ФБР заявили что инцидент выглядит как попытка покушения.

Позже, по данным Русской службы Би-би-си, сотрудник секретной службы заметил высунувшийся из кустов ствол и вместе с коллегами немедленно открыл огонь. Затем очевидец увидел, как человек бежит из кустов к черному Nissan, садится в машину и уезжает. Полиция задержала этого человека на шоссе в соседнем округе. По словам шерифа местной полиции, пули агентов Секретной службы его не задели. В кустах нашли автомат типа АК-47 с оптическим прицелом, два рюкзака и видеокамеру GoPro.

Действующий президент США Джо Байден уже сделал заявление после предполагаемой попытки покушения на Дональда Трампа.

До этого, 13 июля текущего года, в Дональда Трампа выстрелили во время выступления в штате Пенсильвания. Его ранили. Выстрел был совершен снайпером с крыши недалеко от места проведения встречи. Нападавшего на месте застрелили сотрудники Секретной службы. При этом сообщалось, что один из участников встречи погиб, а еще двое получили тяжелые ранения.

Позже в Сети появилось видео с предполагаемым стрелком, который совершил покушение на экс-президента США Дональда Трампа. На видео мужчина заявляет, что "ненавидит республиканцев и ненавидит Дональда Трампа".