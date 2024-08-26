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"Призываем не совершать трагических для своей страны ошибок": МИД Украины обратился к Беларуси

Опубликовано:

Площадь Независимости в Киеве
Киев. Иллюстративное фото: Chris McGrath/Getty Images

Министерство иностранных дел Украины обратилось к Беларуси, заявив, что последняя под видом учений сосредотачивает на границе военных и технику.

Заявление появилось на официальном сайте украинского МИДа.

Как заявили в ведомстве, ссылаясь на данные служб разведки, вооруженные силы Беларуси под видом учений сосредотачивают значительное количество личного состава, в частности - Сил специальных операций, вооружения и военной техники, включая танки, артиллерию, средства ПВО и инженерную технику, в Гомельской области вблизи северных границ Украины.

Помимо этого в МИД Украины заявляют, что на границе зафиксировано присутствие наемников бывшей ЧВК "Вагнер".

"Проведение учений в пограничной полосе и непосредственной близости к объекту атомной энергетики - Чернобыльской АЭС - создает угрозу национальной безопасности Украины и мировой безопасности в целом.

Призываем должностных лиц Республики Беларусь не совершать трагических для собственной страны ошибок под давлением Москвы, а ее вооруженные силы - прекратить недружественные действия и отвести войска от государственной границы Украины на расстояние, превышающее дальность поражения существующих в РБ систем огня", - говорится в сообщении министерства.

В ведомстве подчеркнули, что Украина никогда не предпринимала и не собирается предпринимать никаких недружественных действий против белорусского народа. Однако в случае нарушения границы Украины в министерстве пообещали принять все необходимые для самообороны меры.

В Беларуси пока официально не ответили на заявление украинского МИДа. Однако, как пишет Sputnik Беларусь, ранее в Минобороны РБ сообщали о переброске сил и средств на южное направление по поручению президента и главнокомандующего Александра Лукашенко.

Он заявлял, что был вынужден предпринять данные действия в связи с тем, что в небе над республикой были сбиты 11 украинских беспилотников.

Помимо этого, в недавнем интервью российскому телеканалу Лукашенко заявил, что украинские военные стягивают технику и подразделения к границе с Беларусью.

При этом госсекретарь Совбеза Беларуси Александр Вольфович на встрече с военными на юге республики заявлял, что Беларусь нацелена на добрососедские отношения с Украиной.

"Будем надеяться, что все-таки от нашего соседа (Украины - прим. ред.) не будет исходить каких-то провокационных действий. Потому что наша страна нацелена на мир, на хорошие, добрососедские отношения", - цитирует издания Вольфовича.

Напомним, в начале августа в трех областях России, граничащих с Украиной, - Курской, Брянской и Белгородской - ввели режим контртеррористической операции после того, как там начались боевые действия.

Как писала Русская служба Би-би-си, 6 августа поступали отрывочные сообщения о переходе украинскими частями границы и наступлении вглубь территории Курской области.

Позже президент Украины Владимир Зеленский рассказал о цели ВСУ в операции на территории Курской области России. По его словам, главная задача оборонительной операции - разгром как можно большего военного потенциала России и проведение максимума контрнаступательных действий, в том числе создание буферной зоны на территории РФ.

На фоне этих событий в Минобороны Беларуси заявили, что отправляют танки в приграничные с Украиной районы - в Гомельский и Мозырский. В это же время на территории Запорожской АЭС случился пожар.

Недавно после продвижения украинских войск в Курской области и установления контроля более чем над тысячей квадратных километров Украина начала формировать органы управления.

Наряду с этим Лукашенко призвал Украину и Россию начать переговоры.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2153166-prizyvaem-ne-sovershat-tragicheskih-dlya-svoey-strany-oshibok-mid-ukrainy-obratilsya-k-belarusi/

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