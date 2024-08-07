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Новости русской службы Би-би-си

Атака ВСУ на Курскую область: что происходит

Опубликовано:

Танк и беспилотники
Танк и беспилотники. Иллюстративное фото: Anton Petrus/Getty Images

Весь день 6 августа поступали отрывочные сообщения о переходе украинскими частями границы и наступлении вглубь территории Курской области. Поначалу обострение ситуации в российском приграничье выглядело как рядовая попытка прорыва диверсионно-разведывательной группы, какие уже были в прошлом году. Но, судя по накалу боевых действий, на этот раз все серьезней. Поступают сообщения, что ВСУ продолжают развивать наступление. Минобороны это отрицает. Что известно на данный момент?

В ночь на вторник Курскую область атаковали беспилотники — врио губернатора области Алексей Смирнов заявил, что над регионом сбили 26 дронов самолетного типа. Той же ночью обстрелу подвергся райцентр Суджа, расположенный в 10 километрах от российско-украинской границы.

А утром стали поступать сообщения о прорыве вооруженных групп на нескольких направлениях и боях в приграничной зоне.

Нечто подобное происходило в 2023 году, когда бойцы прокси-формирований ВСУ — Русского добровольческого корпуса и легиона "Свобода России" (оба объявлены в России террористическими организациями и запрещены) совершали рейды на территорию Брянской, Курской и Белгородской областей.

Очевидцы сразу заметили, что нынешний прорыв не похож на предыдущие, и забили тревогу. Отмечалась большая численность групп вторжения, бронетехники — и четкая координация действий отрядов, наступающих по разным направлениям.

Первым из официальных источников информацию о вторжении прокомментировал глава Курской области, заявив, что "бойцы пограничной службы ФСБ России и Вооруженных сил РФ не допустили прорыва границы".

В это же время российские провоенные блогеры сообщали об ожесточенных боях в Курской области.

"По имеющимся первичным данным из нескольких источников, противнику удалось завести несколько единиц бронетехники на нашу территорию, — писал телеграм-канал "Два майора". — Направление Куриловка и Гончаровка, враг броском пытается пробиться уцелевшими танками. Обстановка остается сложной. Идет обстрел ВСУ города Суджа".

Утром в среду блогеры сообщали, что бои продолжаются. "За минувшую ночь [противник] ввел в бой до двух батальонов. Активно применяет артиллерию. Идет продвижение в сторону Суджи, как и вчера", — написал телеграм-канал "Архангел спецназа Z".

Позже Минобороны России заявило, что "операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается".

Провоенные телеграм-каналы во вторник сообщали о продвижении частей ВСУ северо-западнее Суджи по линии Дарьино — Зеленый Шлях. А в соцсетях появились видеокадры обстрелов райцентра.

Местная администрация сообщила, что 11 человек получили ранения. В течение суток число пострадавших росло, утром власти сообщали о 28 пострадавших.

Из заявлений губернатора следует, что жертвами атаки на Суджанский район стали пять человек. Во вторник Смирнов сообщил о трех погибших, в ночь на среду — о погибшем водителе скорой помощи и фельдшере.

В ночь на среду город Суджа снова подвергся обстрелу, рассказал РИА Новости глава города Виталий Слащев. Сообщалось также о взрывах в городе Курчатове, где расположена Курская АЭС. Предположительно, там работали системы ПВО.

Что заявляли российские военные

Минобороны России во вторник в 15:05 впервые прокомментировало ситуацию так: "Сегодня с 8.00 утра мск противник после огневой подготовки силами до трехсот боевиков из состава 22-й механизированной бригады ВСУ при поддержке 11 танков и более 20 боевых бронированных машин атаковал позиции подразделений прикрытия государственной границы Российской Федерации в районах населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешня Курской области, непосредственно примыкающих к российско-украинской границе".

Днем во вторник российское Минобороны заявляло о выдвижении в район боестолкновения резервов, применении армейской авиации и об уничтожении 16 единиц украинской бронетехники — шести танков, двух БМП, четырех БТР, трех боевых бронемашин "Козак" и инженерной машины разграждения.

Тогда же появилось снятое в Суджинском районе видео, на котором видны пролетающие над головой боевые самолеты.

К вечеру вторника Минобороны сделало новое заявление — якобы зашедшая на территорию Курской области украинская диверсионно-разведывательная группа понесла потери и "отступила на свою территорию".

Вскоре это сообщение было удалено. "Противник до сих пор остается на территории Курской области", — пишет блогер Роман Алехин.

Генштаб ВСУ в ответ на просьбу прокомментировать происходящее под Суджей заявил Украинской службе Би-би-си: "У нас нет пока информации по этому поводу".

Что известно о потерях

Российские провоенные каналы распространили видеозаписи с несколькими разбитыми украинскими бронемашинами, а также кадры, как утверждается, поражения двух украинских ЗРК "Бук" на территории Сумской области.

Они же признают потерю российского вертолета Ка-52, утверждая, что его командир погиб, и сообщают о еще одном сбитом, но сумевшем благополучно приземлиться на вертолете Ми-28.

В украинских соцсетях было опубликовано фото уничтоженных тралов с двумя танками Т-62. Появились также видеозаписи, предположительно, с шестью российскими солдатами, взятыми в плен в Курской области. Утверждается, что как минимум двое из них срочники, еще один — контрактник.

О потерях среди личного состава стороны официально не сообщают.

"Бои будут жестокие"

"Оперативно-боевая обстановка на суджанском участке границы Курской области остается тяжелой, пишет телеграм-канал "Пограничник из ада". — Населенные пункты Николаево-Дарьино, Дарьино остаются за противником. На данном этапе враг еще не вводил основные резервы. В телеграм-каналах есть кадры уничтожения военной техники вблизи населенного пункта Зеленый Шлях на подступах к автодороге Рыльск-Коренево-Суджа, что свидетельствует о планах перерезать основную трассу, соединяющую Коренево и Суджу. К сожалению, есть потери как в личном составе, так и в технике и авиации".

Поселок Дарьино находится в четырех километрах от границы — и примерно в двух-трех от основной линии полевых фортификаций, сооруженных на российской территории.

Большинство провоенных блогеров и военных экспертов уверены, что на этот раз дело не ограничится скоротечным рейдом на российскую территорию. Они считают, что этот прорыв — начальная стадия операции с целью оттянуть российские войска с других горячих участков фронта (прежде всего в Харьковской и Донецкой областях). Либо отвлечь внимание от крупной операции, планирующейся на другом участке фронта.

"Противник планирует ввести силы второго эшелона с целью сковывания группировки прикрытия и выхода на линию Рыльск-Суджа для расширения тактического плацдарма, — предполагает телеграм-канал "Дети Арбата". — Среди задействованных на направлении сил замечены части украинского оперативного командования "Север", ранее стоявшие вдоль границы с Беларусью. Продолжаются бои с целью вытеснения противника с занятых рубежей".

Российский провоенный блогер Юрий Подоляка, описывая ситуацию в зоне боевых действий на российской территории, употребляет термин "Курский фронт".

"Противнику ближе к вечеру, после того как он ввел в бой второй эшелон, удалось вклиниться на нашу территорию в районе населенного пункта Свердликово", — утверждает Подоляка. Он ожидал "более мощную", чем во вторник, атаку утром в среду.

"Самая опасная на сейчас ситуация именно здесь, в районе севернее Суджи. ВСУ производят накопление сил, и очевидно завтра попытаются войти в город. Бои будут жестокие, — считает Подоляка. — Даже если противнику не удастся прорваться (а гарантии на сейчас никто не даст), то артиллерийские обстрелы и атаки дронов будут. И в большом количестве".

На какие данные опирается Подоляка (уроженец Сумской области Украины, соседней с Курской), неизвестно. Утром он написал в телеграме, что "противник продолжил развивать свое наступление на север вдоль трассы Суджа — Коренево", а в сторону самой "Суджи пока движения нет".

"Он сумел взять под свой контроль еще несколько населенных пунктов. Суммарное продвижение за чуть более, чем за сутки составило примерно 15 км, — утверждает Подоляка. — При этом противник продолжает вводить в прорыв все новые и новые батальоны. 22-я механизированная бригада ВСУ уже полностью вошла на нашу территорию".

Официальной информации о происходящем сейчас в Суджанском районе нет. Но утром врио губернатора снова предупреждал о ракетной опасности в Курской области и призвал граждан сдавать донорскую кровь — "в связи с ситуацией в приграничных районах".

Обновление от российского Минобороны

После публикации этого текста Минобороны России выступило с заявлением о ситуации в Курской области.

Министерство утверждает, что в течение прошедшей ночи российские военные совместно с пограничниками "продолжали уничтожать вооруженные формирования ВСУ в районах Курской области, непосредственно примыкающих к российско-украинской границе".

Минобороны также утверждает, что продвижения ВСУ вглубь территории России не допущено, наносились авиационные, ракетные и артиллерийские удары.

"Нанесено поражение его [противника] резервам в районах населенных пунктов Басовка, Журавка, Юнаковка, Беловоды, Кияница, Корчаковка, Новая Сечь, Павловка, Городище Сумской области", — сказано в заявлении.

По версии российских военные, ВСУ потеряли в Курской области 50 единиц бронетехники, в том числе семь танков, восемь бронетранспортеров, три боевые машины пехоты, две огневые установки ЗРК "Бук М1" и др.

Министерство также утверждает, что за сутки украинские военные понесли большие потери личного состава.

"Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", — сказано в заявлении.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2145940-ataka-vsu-na-kurskuyu-oblast-chto-proishodit/

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