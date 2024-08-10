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Режим контртеррористической операции ввели в трех областях России

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Российские военные
Российские военные. Иллюстративное фото: Aleksandr Golubev / Getty Images

В трех областях России - в Курской, Брянской и Белгородской областях - ввели режим контртеррористической операции, передает NUR.KZ со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет РФ.

"Председателем Национального антитеррористического комитета, директором ФСБ России Бортниковым принято решение организовать с 9 августа проведение контртеррористических операций в Белгородской, Брянской и Курской областях.

На указанных территориях введен соответствующий правовой режим и применяются необходимые меры и временные ограничения", - говорится на официальном сайте НАК РФ.

Согласно статье 11 закона РФ "О противодействии терроризму", на период проведения КТО допускается применение следующих мер и временных ограничений:

  • проверка у физических лиц документов, удостоверяющих их личность, а в случае отсутствия таких документов - доставление указанных лиц в органы внутренних дел Российской Федерации (иные компетентные органы) для установления личности;
  • удаление физических лиц с отдельных участков местности и объектов, а также отбуксировка транспортных средств;
  • усиление охраны общественного порядка, объектов, подлежащих государственной охране, и объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения и функционирование транспорта, а также объектов, имеющих особую материальную, историческую, научную, художественную или культурную ценность;
  • введение карантина, проведение санитарно-противоэпидемических, ветеринарных и других карантинных мероприятий, а также другие меры.

Напомним, как сообщала ранее Русская служба Би-би-си, в Курской области уже несколько дней продолжаются боевые действия в районах, граничащих с Украиной. Жители города Суджа и близлежащих деревень рассказывали, как они переживают вторжение.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2147197-rezhim-kontrterroristicheskoy-operacii-vveli-v-treh-oblastyah-rossii/

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