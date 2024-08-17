Комендант Москалев. Кого Киев назначил руководить захваченной территорией Курской области

После продвижения украинских войск в Курской области и установления контроля более чем над тысячей квадратных километров — об этом накануне заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский — Украина начала формировать органы управления.

После того, как президент Владимир Зеленский анонсировал создание в российской Курской области военных комендатур, Украина прибегла к такому шагу.

А генерал-майор Эдуард Москалев в прямом смысле вошел в историю, став первым комендантом, который будет олицетворять украинские власти на российской территории, — как утверждают в Киеве, в полном соответствии с международным правом.

Би-би-си рассказывает, что известно о Москалеве и в чем будут состоять его функции в новой должности.

«Даже в Генштабе шутят, что поводом для этого могла стать его фамилия»

Собеседники Би-би-си называют Эдуарда Москалева принципиально непубличным человеком, сознательно избегающим внимания прессы. В открытом доступе можно найти только базовые факты, дающие общее впечатление о его профессиональном пути.

Москалеву 50 лет. В середине 2000-х он окончил киевскую Национальную академию обороны. Известно, что в 2012 году он возглавлял танковый полк в известном в Украине учебном центре «Десна».

В сентябре 2014 года полковник Москалев получил орден Богдана Хмельницкого ІІІ степени — это свидетельствует о его участии в боевых действиях на Донбассе с первых месяцев гибридного вторжения России.

В августе 2018 года указом президента Петра Порошенко Эдуард Москалев получил звание генерал-майора.

После полномасштабного вторжения России в марте 2022 года президент Владимир Зеленский назначил Москалева — на тот момент начальника штаба оперативного командования «Восток» Сухопутных войск — командующим Объединенных сил. Это означало, что он возглавил группировку войск на востоке Украины. Тогда же Москалев получил орден Богдана Хмельницкого ІІ степени.

С должности командующего Объединенными силами Зеленский уволил генерала в феврале 2023 года. После этого Москалев был командующим оперативно-стратегической группировкой войск «Одесса», оперативно-тактической группировкой «Донецк», а затем вернулся на предыдущую должность в Одессу.

15 августа 2024 года главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что Эдуард Москалев был назначен руководителем только что созданной комендатуры, которая будет работать в Курской области.

«Никто точно не знает, почему комендантом в Курскую область назначили именно Москалева, но даже в Генштабе шутят, что поводом для этого могла стать его фамилия», — шутит собеседник Би-би-си, близкий к военному руководству государства.

Уже серьезно источник Би-би-си описал Москалева как неразговорчивого, скорее замкнутого, довольно строгого мужчину, который раскрывается только в кругу ближайших знакомых.

В то же время Москалева характеризуют как «окопного, а не кабинетного» генерала, много времени проводящего в непосредственном общении с бойцами — и, например, не брезгующего простой солдатской пищей.

«Он очень исполнительный, он не станет строить потемкинские деревни», — рассказал собеседник Би-би-си. Возможно, именно это было главной причиной назначения Москалева комендантом в Судже.

В этой должности, по словам источника Би-би-си, от генерала не будут требовать руководить боевыми действиями — непосредственно этим занимаются сейчас и будут заниматься в дальнейшем другие люди. Его посылают в Курскую область с учетом его качеств жесткого и эффективного менеджера, организатора.

По данным Би-би-си, перед комендатурой в Курской области украинские власти поставили следующие задачи: организовать поддержку жизнедеятельности местного населения в соответствии со всеми нормами международного права, поддерживать общественный порядок, обеспечить выдачу местным жителям гуманитарной помощи и оказывать им другую необходимую помощь, организовать логистику человеческих и грузовых потоков на этой территории, создать условия для работы гуманитарных организаций, которые в ближайшее время заедут в Курскую область.

Комендатура под руководством Москалева должна будет не только наладить некое подобие нормальной жизни, насколько это возможно в нынешних обстоятельствах, но и продемонстрировать всему миру, как должна вести себя армия на захваченной территории другого государства. И тем самым показать разительный контраст с поведением российских военных на захваченных ими с 2022 года украинских землях.

При этом создание украинской комендатуры на взятых под контроль российских территориях не означает, что у Киева имеются территориальные претензии к России — это подчеркивает украинский МИД.

Киев отмечает, что создает на территории Курской области «зону безопасности», которая должна обезопасить от российских обстрелов и нападений население приграничной Сумской области Украины. Эксперты предполагают, что у неожиданной операции украинских сил могут быть и другие военные и политические цели.

Москва создание Украиной комендатуры в Курской области не комментировала. В провоенных телеграм-каналах этот шаг характеризуют как посягательство Киева на суверенитет и территориальную целостность России.

Западные СМИ сообщают, что украинские войска начали окапываться на подконтрольной им территории Курской области. Это может свидетельствовать о том, что отступать с занятых ими земель в ближайшее время они не намерены.