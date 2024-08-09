Видео с разгромленной российской колонной в Курской области. Что известно

Российские провоенные Telegram-каналы пишут в пятницу о разгроме военной колонны в Курской области, где уже четвертый день продолжаются боевые действия в районах, граничащих с Украиной. Минобороны России ситуацию не комментирует.

В ночь на пятницу в Telegram-каналах появилось видео, на котором, как утверждается, видны последствия удара по российской военной колонне под Рыльском в Курской области. Накануне провоенные блогеры сообщали, что ВСУ могут наступать в направлении этого города.

На опубликованных кадрах видна колонна сгоревших российских военных грузовиков вдоль шоссе, на видео можно увидеть около 15 грузовиков, включая один с маркировкой Z, пишет Reuters.

BBC Verify (подразделение Би-би-си, занимающееся полной проверкой фактов путем анализа данных, изучения видео, а также проводящее собственные расследования) подтвердило, что опубликованное в сети видео было снято вблизи деревни Октябрьское под Рыльском, а также достоверность кадров. Агентство Reuters также подтвердило местоположение как село Октябрьское, но ему не удалось установить точно, когда было снято видео.

Основной тон комментариев российских провоенных блогеров таков: как и в начале войны, военные допустили ситуацию, когда в колонне находилось большое количество техники и военнослужащих, что сделало ее легкой мишенью для удара.

Украина официально не комментировала сообщения о разгроме колонны, Би-би-си не может проверить утверждения о большом числе жертв среди российских военных.

Telegram-канал "Военный осведомитель" утверждает, что колонна военных грузовиков в ночь на 9 августа попала под удар ракетами HIMARS.

Минобороны России не комментировало сообщения об ударе по колонне. Новый поток гневных комментариев блогеров вызвало другое видео с военной техникой, официально опубликованное Минобороны. На нем техника въезжает в Курскую область.

В составе колонн, которые направляются в районы выполнения задач в Курской области, реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град", буксируемые артиллерийские орудия, перевозимые на тралах танки, тяжелая гусеничная техника, автомобили "Урал" и "КамАЗ", сообщает Минобороны.

Комментируя бои в Курской области, оборонное ведомство снова заявило, что армия продолжает отражать попытку вторжения ВСУ. Еще в среду начальник Генштаба Валерий Герасимов докладывал президенту России Владимиру Путину, что российские войска остановили наступление и теснят ВСУ к границе, однако сообщения блогеров и видео в соцсетях указывают на то, что Россия все еще борется за достижение этой цели.

"Шансов уцелеть у них было мало"

Военный обозреватель Русской службы Би-би-си Илья Абишев — об ударе по колонне

BBC Verify подтвердила достоверность видеозаписи с последствиями удара и место съемки — возле села Октябрьское, а это в 35 километрах от ближайшей точки границы.

Независимые исследователи насчитали на видео 14 разбитых грузовиков, в кузовах некоторых из них видны тела погибших военных. Точное число убитых неизвестно, российские и украинские источники пишут, что в колонне мог находиться личный состав численностью до батальона.

Предположительно, удар был нанесен из ракетного комплекса HIMARS. Так как солдаты ехали не в бронемашинах, а в обычных тентованных "Уралах" и "Камазах", шансов уцелеть у них было мало.

Обстоятельства случившегося пока не раскрываются. Высокоточные ракеты РСЗО HIMARS наводятся по координатам, и попасть ими по движущейся цели довольно проблематично.

Вероятно, колонна могла сделать остановку, при этом, судя по кадрам с места события, большинство машин (за исключением двух задних) стояли очень скученно.

Как бы то ни было, некоторые провоенные блогеры требуют предать военно-полевому суду командиров, отдавших приказ о перевозке личного состава в зоне боев такой плотной колонной.

О том, как быстро средства огневого поражения ВСУ реагируют на полученную ими информацию о местонахождении важных целей противника, говорилось много. Украинские разведывательные дроны непрерывно находятся в воздухе, а передача сведений, принятие решения об ударе, запуск ракет и их подлет занимают считанные секунды.

Обращает на себя внимание еще один факт: село Октябрьское находится на трассе, ведущей из Курска через Льгов в направлении Сумской области Украины. Расположенный на ней райцентр Рыльск российские околовоенные источники называют одной из потенциальных целей нового удара украинской армии, которая, по их данным, сосредоточила крупные силы на этом направлении по ту сторону границы.

Переброска довольно крупных подкреплений в район Рыльска говорит о том, что российское командование считает такую угрозу достаточно серьезной.