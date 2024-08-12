На Запорожской АЭС произошел крупный пожар (видео)

На находящейся под контролем России Запорожской АЭС произошел крупный пожар. Президент Украины Владимир Зеленский обвинил в произошедшем российскую армию, Москва - Украину.

Владимир Зеленский сообщил об инциденте в Telegram-канале и выложил видео.

"Фиксируем из Никополя, что российские оккупанты устроили пожар на территории Запорожской атомной электростанции. Ждем реакции мира, ждем реакции МАГАТЭ. Россия должна за это отвечать. Только украинский контроль над Запорожской станцией может гарантировать возвращение к нормальности и полной безопасности", - говорится в посте.

По данным главы российской администрации в занятой части Запорожской области Евгения Балицкого, загорелся объект охладительной системы электростанции. Как он сообщил в Telegram-канале, причиной возгорания стал обстрел Энергодара, где находится АЭС, украинскими военными.

Официальный канал украинской НАЭК "Энергоатом" подтвердил, что показатели по радиации в регионе находятся в норме.

"Энергодар. Фиксируем из Никополя, что российские оккупанты устроили пожар на территории Запорожской атомной станции", - говорится в сообщении компании.

При этом по данным ТАСС, вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили дроном-камикадзе по Запорожской АЭС (ЗАЭС), после чего и произошел пожар на охладительных системах станции. В результате удара никто не пострадал. Угрозы взрыва станции нет, радиационный фон нормальный, пишет издание.

На данный момент, по данным РБК, пожар на объекте потушен. В запорожском управлении МЧС уточнили, что пожар ликвидировали в 23:30 по местному времени.

РИА Новости сообщает, что "Росатом" назвал удар ВСУ по Запорожской АЭС актом ядерного терроризма.

"Обращаем внимание, что сегодняшний удар был нанесен по оборудованию АЭС, главной задачей которого является охлаждение воды в режиме нормальной эксплуатации станции. Таким образом, данное событие можно характеризовать как факт ядерного терроризма со стороны украинских властей", - говорится в заявлении.

Напомним, Запорожская АЭС с марта 2022 года находится под контролем российских войск. 25 августа того же года Запорожскую атомную электростанцию в Украине впервые в истории полностью отключили от энергосети.

6 августа, по данным Русской службы BBC, поступали отрывочные сообщения о переходе украинскими частями границы и наступлении вглубь территории Курской области. Поначалу обострение ситуации в российском приграничье выглядело как рядовая попытка прорыва диверсионно-разведывательной группы, какие уже были в прошлом году. Но, судя по накалу боевых действий, на этот раз все серьезней.

Позже, как сообщает Русская служба BBC, российские провоенные Telegram-каналы стали публиковать информацию о разгроме военной колонны в Курской области, где несколько дней продолжаются боевые действия в районах, граничащих с Украиной. Минобороны России ситуацию не комментировало.

10 августа в антитеррористическом центре России сообщили, что в трех областях России - в Курской, Брянской и Белгородской областях - ввели режим контртеррористической операции.