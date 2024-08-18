Лукашенко высказался о возможных переговорах России и Украины
Опубликовано:
Президент Беларуси Александр Лукашенко в новом интервью затронул тему переговоров между Россией и Украиной. По его мнению, переговоры нужно начать в Стамбуле.
Президент Беларуси Александр Лукашенко дал интервью телеканалу "Россия 1".
Как пишет сайт "БелТА", Лукашенко поддерживает позицию Владимира Путина о том, что мирные переговоры по урегулированию конфликта в Украине необходимо возобновить со Стамбульских соглашений, которые были выработаны сторонами еще весной 2022 года.
"Надо сесть за стол переговоров. Ты можешь спросить: а что, а как? Путин, вот я его вообще безоговорочно (мы спорим по многим вопросам) поддерживаю.
Если сесть за стол переговоров, сразу вопрос китайцы, бразильцы и прочие задают: "Ну сели за стол переговоров, с чего начать?" И он правильно, от земли, умно предложил: "Давайте начнем, на чем закончили в Стамбуле".
Давайте развернем тетрадку эту, где подписались, парафировали фактически переговорщики. Мне Путин его переслал сразу. Давайте отсюда начнем", - цитирует издание Лукашенко.
Сайт РИА Новости сообщает, что Лукашенко заявил, что если Киев и Москва не сядут за стол переговоров, то возникнет эскалация, которая закончится уничтожением Украины.
"Надо сесть за стол переговоров и обсуждать вопросы. Но если будет так, как под Курском, это будет эскалация, которая закончится уничтожением Украины", - заявил Лукашенко.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2150268-lukashenko-vyskazalsya-o-vozmozhnyh-peregovorah-rossii-i-ukrainy/