"Церкви неприкосновенны". Папа римский выразил озабоченность в связи с запретом РПЦ в Украине

Папа Римский Франциск выразил обеспокоенность относительно возможных угроз религиозной свободе в Украине.

Его заявление во время встречи с паломниками, состоявшейся в воскресенье, прозвучало вскоре после того, как Верховная рада Украины приняла закон о запрете Русской православной церкви, который может быть применен против структур Украинской православной церкви, ранее относившейся к Московскому патриархату.

В субботу закон был подписан президентом Украины Владимиром Зеленским.

Понтифик сказал, что размышлял над недавно принятым в Украине законом и у него возникли «опасения за свободу тех, кто молится».

«Тот, кто молится, всегда молится за всех. Молитвой невозможно совершать зло, — цитирует Франциска официальный сайт Ватикана. — Если кто-то совершает злодеяние против своего народа, он будет виновен в этом, но он не может совершить зло потому, что молился».

«Поэтому пусть тот, кто хочет молиться, молится в той Церкви, которую он считает своей. Пожалуйста, не надо напрямую или косвенно упразднять никакую христианскую Церковь: Церкви неприкосновенны», — также сказал понтифик.

20 августа Рада приняла закон, который запретил деятельность Русской православной церкви и открыл путь к такому же решению в отношении структур, связанных с Московским патриархатом.

Главная идея закона — суды с подачи органов власти будут запрещать деятельность церквей, которые являются частью РПЦ. При этом саму РПЦ в законе тоже запретили.

Инициатором этого закона еще в 2022 году стал Зеленский, который объявил тогда курс на «духовную независимость от Москвы».

С тех пор вокруг инициативы продолжались споры как в Украине, так и на Западе, где в защиту УПЦ начали выступать юристы, работающие с украинским бизнесменом Вадимом Новинским.

Защитники УПЦ нашлись также в рядах президентской фракции в парламенте, среди известных политиков США и целых церквей в Европе.

Украинская власть официально считает УПЦ (ранее относившуюся к Московскому патриархату) частью Русской православной церкви.

В УПЦ же настаивают, что отошли от Москвы. Там утверждают, что не связаны с РПЦ после церковного собора, который 27 мая 2022 года принял решение о самостоятельности.

По этому поводу продолжаются дискуссии религиоведов, но и сама РПЦ, и другие поместные православные церкви до сих пор считают УПЦ частью РПЦ.

Сама УПЦ полную автокефалию не объявляет, чтобы не получить статус раскольников. Однако эта церковь осуждает действия российских войск и руководства РПЦ, а также оказывает помощь Вооруженным силам Украины.

В УПЦ осуждают принятие закона о запрете и называют действия украинских властей «гонениями».

Позиция РПЦ по вопросу войны

При этом Русская православная церковь официально поддерживает войну России против Украины и всячески способствует действиям российских военных.

Недавно участники Русского народного собора под руководством московского патриарха Кирилла приняли «наказ», в котором описали российское вторжение в Украину как «священную войну», где Москва защищает мир от «осатаневшего Запада».

В начале 2023 года патриарх Кирилл выступил с речью, в которой призвал духовенство и мирян РПЦ активнее помогать российским солдатам, участвующим в войне против Украины. Весной прошлого года патриарх ввел новую должность — главного военного священника «в зоне СВО».

Социологи сообщают, что сейчас более 50% населения Украины поддерживают автокефальную Православную церковь Украины, которая имеет около 8-9 тысяч приходов.

И только 5% украинцев поддерживают УПЦ, которая имеет около 9 тысяч приходов. Однако это миллионы людей, которые готовы защищать свою структуру и руководство.

Эксперты прогнозируют, что УПЦ и ее защитники будут оспаривать закон как в Украине, так и на Западе.

Что Франциск говорил о войне

Папа Франциск неоднократно делал противоречивые заявления о войне России против Украины.

В марте 2024 года в интервью швейцарской телерадиокомпании RSI он призвал Украину найти смелость для начала мирных переговоров и употребил выражение «белый флаг». Франциск объяснил, что договариваться о мире надо вовремя и искать для этого посредников.

Это вызвало возмущение среди многих украинских пользователей соцсетей. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что «сильнее всех тот, кто в битве добра со злом становится на сторону добра, а не пытается сравнять их, назвав это переговорами».

В пресс-службе Ватикана тогда объяснили, что понтифик хочет мира для Украины и дипломатического решения конфликта.

В апреле 2022 года разразился скандал из-за Крестного хода в Риме, во время которого крест несли украинка и россиянка. Волну возмущения вызвал также комментарий папы относительно гибели российской пропагандистки Дарьи Дугиной, которая разделяла идеологию своего отца Александра Дугина, сторонника уничтожения государственности Украины.

Папа римский также говорил, что Украина стала полем противостояния великих держав.

Впрочем, в своих заявлениях Франциск неоднократно и поддерживал Украину и приветствовал героизм украинцев.

В 2023 году в речи перед дипломатами он сравнил войны, подобные российской агрессии против Украины, с «преступлением против Бога и человечества».

На Рождество 2022 года папа Франциск вспомнил об «украинцах, которые переживают это Рождество в темноте, холоде, вдали от своих домов из-за разрушений, вызванных десятью месяцами войны».

В мае 2022 года папа призвал патриарха Кирилла не быть «алтарным мальчиком» у Путина.