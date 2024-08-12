Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Минобороны Беларуси заявило, что отправляет танки на границу с Украиной

Опубликовано:

Танк
Танк. Фото: t.me/modmilby

Минск заявил, что отправляет танки в приграничные с Украиной районы - в Гомельский и Мозырский, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу министерства обороны страны.

Танки одной из механизированных бригад вооруженных сил Беларуси перебрасываются к границе с Украиной, сообщила пресс-служба белорусского министерства обороны.

"Подразделения одного из механизированных соединений приведены в готовность к выполнению задач по предназначению. Военнослужащие осуществляют погрузку военной техники на железнодорожный транспорт и приступают к совершению марша комбинированным способом в назначенные районы", - говорится в сообщении оборонного ведомства в Telegram-канале.

Минобороны Беларуси также опубликовало фотографии танков на железнодорожных платформах и видео погрузки техники.

Между тем накануне до этого главнокомандующим ВС Беларуси, по данным ведомства, были отданы указания на усиление группировки войск на Гомельском и Мозырском тактических направлениях с целью "реагирования на любые возможные провокации".

Напомним, 20 февраля президент Беларуси заявил, что его страна должна быть готова к возможной войне. При этом он отметил, что конфликт им не нужен.

Уже весной этого года Лукашенко в очередной раз заявил, что в его стране ведется подготовка военных подразделений, в войска поставляется вооружение.

В сентябре прошлого года Лукашенко отметил, что война в Украине показала, что Беларуси надо всерьез заниматься обороной.

"Мы знаем, что Украина - это только начало. И это, знаете, цветочки: ягодки могут ждать нас впереди, если мы не мобилизуемся и не покажем им, что мало не покажется. Нас больше всего настораживает Польша, да и Россию, в том числе. Но за Польшей стоит Америка - они решили разрушить все, что здесь есть", - заявил тогда Лукашенко.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2147607-minoborony-belarusi-zayavilo-chto-otpravlyaet-tanki-na-granicu-s-ukrainoy/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie