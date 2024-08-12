Минобороны Беларуси заявило, что отправляет танки на границу с Украиной

Минск заявил, что отправляет танки в приграничные с Украиной районы - в Гомельский и Мозырский, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу министерства обороны страны.

Танки одной из механизированных бригад вооруженных сил Беларуси перебрасываются к границе с Украиной, сообщила пресс-служба белорусского министерства обороны.

"Подразделения одного из механизированных соединений приведены в готовность к выполнению задач по предназначению. Военнослужащие осуществляют погрузку военной техники на железнодорожный транспорт и приступают к совершению марша комбинированным способом в назначенные районы", - говорится в сообщении оборонного ведомства в Telegram-канале.

Минобороны Беларуси также опубликовало фотографии танков на железнодорожных платформах и видео погрузки техники.

Между тем накануне до этого главнокомандующим ВС Беларуси, по данным ведомства, были отданы указания на усиление группировки войск на Гомельском и Мозырском тактических направлениях с целью "реагирования на любые возможные провокации".

Напомним, 20 февраля президент Беларуси заявил, что его страна должна быть готова к возможной войне. При этом он отметил, что конфликт им не нужен.

Уже весной этого года Лукашенко в очередной раз заявил, что в его стране ведется подготовка военных подразделений, в войска поставляется вооружение.

В сентябре прошлого года Лукашенко отметил, что война в Украине показала, что Беларуси надо всерьез заниматься обороной.

"Мы знаем, что Украина - это только начало. И это, знаете, цветочки: ягодки могут ждать нас впереди, если мы не мобилизуемся и не покажем им, что мало не покажется. Нас больше всего настораживает Польша, да и Россию, в том числе. Но за Польшей стоит Америка - они решили разрушить все, что здесь есть", - заявил тогда Лукашенко.